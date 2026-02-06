На роль специального посланника ЕС по восстановлению отношений с Россией рассматривается бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, сообщает итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, этот вопрос обсуждали в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Среди других кандидатов на этот пост, по данным газеты, – бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Ранее Саули Ниинистё говорил, что Европе следует вести прямой диалог с Россией, как это делает президент США Дональд Трамп.

Ниинистё был президентом Финляндии 2012 по 2024 год.

Как сообщал bb.lv, в среду, 4 февраля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня неожиданно призвала возобновить контакты с Кремлем. «Я готова поехать», – смело предложила Силиня. Но, похоже, ЕС отклонил ее кандидатуру.