Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Назван вероятный полпред ЕС на переговорах с Путиным: это – не Силиня 4 5182

Политика
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван вероятный полпред ЕС на переговорах с Путиным: это – не Силиня
ФОТО: пресс-фото

На роль специального посланника ЕС по восстановлению отношений с Россией рассматривается бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, сообщает итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, этот вопрос обсуждали в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Среди других кандидатов на этот пост, по данным газеты, – бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Ранее Саули Ниинистё говорил, что Европе следует вести прямой диалог с Россией, как это делает президент США Дональд Трамп.

Ниинистё был президентом Финляндии 2012 по 2024 год.

Как сообщал bb.lv, в среду, 4 февраля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня неожиданно призвала возобновить контакты с Кремлем. «Я готова поехать», – смело предложила Силиня. Но, похоже, ЕС отклонил ее кандидатуру.

Читайте нас также:
#дипломатия #переговоры #Урсула Фон Дер Ляйен #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
31
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • SP
    Sergeis Pob
    7-го февраля

    Квант,он другой,с пивом,не,передаётся.

    1
    0
  • Д
    Добрый
    Sergeis Pob
    7-го февраля

    Купи слона

    0
    0
  • SP
    Sergeis Pob
    7-го февраля

    Атом,закрыли,на чем ,стоим,мосты,

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го февраля

    Ну какие переговоры, кого и с кем?

    Может быть сначала внутренние проблемы Латвии решить и только потом лезть туда, куда не просят.

    51
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге закрывают детсады и уверяют, что это всем пойдёт на пользу (список)
Изображение к статье: Подсчитано, в какую сумму обойдется долгосрочная консервация моста Rail Baltica через Даугаву
Изображение к статье: Почему у отдельных руководителей астрономические зарплаты и чем это грозит?
Изображение к статье: Трамп замедленного действия: в Сейме Латвии стараются не раздражать президента США Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео