Латвия поддержала идею о прямых переговорах с Россией 6 2097

Политика
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия поддержала идею о прямых переговорах с Россией
ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали обсуждаемую среди европейских стран идею о назначении специального посланника ЕС для возобновления диалога с Кремлем и участия европейцев в переговорах о прекращении войны в Украине. Лидеры балтийских государств в интервью Euronewsв среду, 4 февраля, заявили о необходимости восстановления дипломатических каналов с Россией, чтобы иметь собственный голос за столом переговоров, которые сейчас ведут делегации Украины, РФ и США.

Дипломатические контакты при сохранении давления на РФ

По мнению Алара Кариса, европейцы запоздали с дипломатической инициативой, и в результате ведущую роль в возможных переговорах о мире в Украине заняли США, пишет Deutsche Welle. Он указал, что ранее в Европе придерживались позиции отказа от контактов с "агрессором", тогда как теперь обеспокоены отсутствием собственного участия в диалоге. Карис отметил, что ЕС вправе рассчитывать на место за столом переговоров, поскольку оказывает Украине всестороннюю поддержку.

В свою очередь Эвика Силиня подчеркнула необходимость дипломатических контактов при сохранении давления на Москву. "Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?" - сказала она в интервью Euronews на саммите правительств мира в Дубае.

По словам латвийского премьера, одновременно следует продолжать политику изоляции России и санкционного воздействия. "Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции", - добавила она.

Тесная координация с Киевом

Любые контакты с Москвой при этом должны вестись в тесной координации с Киевом, уверены оба политика. Возможный посредник от ЕС должен быть консенсусной фигурой, согласованной европейцами.

По словам Силини, возможными спецпосланниками Европы могли бы быть президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Карис указал, что посланником следует избрать представителя крупной европейской страны, который пользуется "авторитетом у обеих сторон".

Как отмечает Euronews, заявления балтийских лидеров "отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как она была отстранена от прямых переговоров" при посредничестве США. Медиакомпания при этом напоминает, что президент Эстонии занимает представительскую должность, а правительство страны выступает против возобновления отношений с РФ.

Politico: Франция и Италия продвигают идею участия Европы в переговорах с РФ

В середине января издание Politico со ссылкой на источники написало о требовании ряда европейских стран к ЕС назначить переговорщика, который представлял бы интересы Европы в вопросах урегулирования войны в Украине. По этим данным, Франция и Италия уже заручились поддержкой в Еврокомиссии и в ряде других стран ЕС. Они считают, что Европа сможет отстаивать свои "красные линии", включая возможное будущее членство Украины в НАТО, лишь в том случае, если Евросоюз будет напрямую представлен за столом переговоров.

Politico писало, что назначение переговорщика стало бы беспрецедентным шагом и означало бы серьезный сдвиг в подходе Европы к серии двусторонних контактов, которые инициирует президент США Дональд Трамп - на фоне продолжающихся попыток добиться прекращения войны РФ против Украины европейские страны стремятся показать, что готовы играть ключевую роль в мирном процессе.

Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони совместно выступали за открытие дипломатических каналов с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на пробуксовку переговоров, которые ведет Белый дом. В то же время вокруг инициативы сохраняются серьезные разногласия. Критики считают, что назначение переговорщика с Путиным может создать впечатление, будто Россия готова к добросовестным переговорам, тогда как Москва по-прежнему требует от Украины передачи территорий, которые ВС РФ так и не удалось захватить.

Возможный вклад ЕС в переговоры

В Брюсселе также обсуждается, какой вклад ЕС мог бы внести в возможные переговоры и как не допустить, чтобы президент США отодвинул европейские интересы на второй план. По словам одного из источников Politico, есть вопросы, которые нельзя обсуждать исключительно с США, поскольку они напрямую затрагивают безопасность Европы. Он подчеркнул, что сигнал важен не только для Москвы, но и для Вашингтона.

Идея назначения специального представителя впервые была поднята на саммите ЕС в марте прошлого года, подтвердил высокопоставленный источник в Евросоюзе. Несмотря на широкую поддержку, тогда решение принято не было, и эта тема не вошла в итоговое заявление. Остается неясным, кого именно должен представлять такой переговорщик - только ЕС или более широкую "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны. Также не определены его дипломатический статус и формат назначения.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас дает понять, что считает себя единственным возможным кандидатом для участия в переговорах о будущем Украины. В Риме прозвучало предложение рассмотреть на эту роль экс-премьера Италии Марио Драги. Возможным кандидатом называют и президента Финляндии Александера Стубба, отмечая его контакты с Трампом и опыт взаимодействия с Россией.

(6)
  • ТТ
    Тим Тим
    7-го февраля

    ...спецпосланниками Европы могли бы быть президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.т.е.спецпосланником будет назначен один из трëх ярых руссофобов,которые с высоких трибун заявляли, что ЕС устраивает только стратегическое поражение рос.армии и кто из представителей РФ после этого будет с кем то из Них общаться. Так, что место переговорщика от ЕС скорее не за столом, а лучем случае под столом.

    12
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    7-го февраля

    Силиня и Карис,какие же они маладцы!Поняли,что Трамп ни справитца,а их Москва послушает и все сразу прикратит.

    13
    2
  • I
    Inga
    7-го февраля

    врождённая деформация.жуя перед монитором,выдавать,что убитым,армейцами,сверху бетон,не страшно.переговоры о городе х .сейчас выплакают себе,руководство к действию.

    1
    6
  • 010725
    010725
    7-го февраля

    Поддержала идею переговоров и, в инициативном порядке, начала возврат территорий, украденных у России за последние 100 лет. Умение вести переговоры оно такое.

    22
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го февраля

    Плохо Путина под подушкой слушают: он же сказал, что начало переговоров возможно только после отмены всех ссанкций и сранкций. Даже сейчас в Абу-Даби прошли не переговоры, а консультации по подготовке переговоров...

    26
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го февраля

    Всё это хорошо, но есть одно но. При пересечении границы России, делегатов спросят, "Чей Крым"? От ответа и будет зависеть, состоятся ли вообще переговоры .

    55
    3
