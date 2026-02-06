Депутат Сейма от Национального объединения недоволен тем, что русский язык в общественных СМИ все еще присутствует.
Депутат Артурс Бутанс в социальной сети X прокомментировал "вопиющий" факт: на интернет-страничке общественных СМИ все еще можно найти публикации и сюжеты на русском.
Агнесе Лаце (министр культуры -прим.авт.) и "Прогрессивные", проводя медийную политику, добились своего:
-
концепция национальной безопасности игнорируется;
-
российский язык защищен и оплачен;
-
польский язык изъят;
-
в Латгальской студии язык России присутствует.
Следующее правительство должно это изменить".
Напомним, с 1 января в Латвии закрыта русская редакция, работавшая на Латвийском радио и в интернет. Многие журналисты уволены.
