«Они защитили язык России в Латвии» - депутат 5 4066

Дата публикации: 06.02.2026
Изображение к статье: «Они защитили язык России в Латвии» - депутат

Депутат Сейма от Национального объединения недоволен тем, что русский язык в общественных СМИ все еще присутствует.

Депутат Артурс Бутанс в социальной сети X прокомментировал "вопиющий" факт: на интернет-страничке общественных СМИ все еще можно найти публикации и сюжеты на русском.

Агнесе Лаце (министр культуры -прим.авт.) и "Прогрессивные", проводя медийную политику, добились своего:

  • концепция национальной безопасности игнорируется;

  • российский язык защищен и оплачен;

  • польский язык изъят;

  • в Латгальской студии язык России присутствует.

Следующее правительство должно это изменить".

Напомним, с 1 января в Латвии закрыта русская редакция, работавшая на Латвийском радио и в интернет. Многие журналисты уволены.

  • A
    Aleks
    7-го февраля

    Заметьте,Национальное еврейское объединение Латвии не наезжает на путинскую Россию и ее еврейскую власть,а только на русский 👅 и русских... Если связать файлы Эпштейна,где он всех неевреев называет гоями и говорит о том,что евреи превыше всего,то стоит задуматься о тех,кто катит бочку на русских,попутно гнобя латышей 😈😈🔯

    0
    0
  • З
    Злой
    6-го февраля

    Никогда не знал что такое латвийское радио, никогда его не слушал и мне глубоко пофиг его судьба и судьба его сотрудников, вообще местные сми не интересуют.

    18
    2
  • I
    Inga
    6-го февраля

    очень паффосно.язык США,язык Нидерланды(ов),язык вашей части от хозяев ,,понимать,,.

    10
    4
  • I
    Inga
    6-го февраля

    Вона чоита .защищал. он другой не знает. себя защищал.

    1
    6
  • АП
    Алексей Попович
    6-го февраля

    Ну вот, чувствуется приближение выборов, национальная карта всегда работала исправно.

    50
    1
