Депутат Сейма от Национального объединения недоволен тем, что русский язык в общественных СМИ все еще присутствует.

Депутат Артурс Бутанс в социальной сети X прокомментировал "вопиющий" факт: на интернет-страничке общественных СМИ все еще можно найти публикации и сюжеты на русском.

Агнесе Лаце (министр культуры -прим.авт.) и "Прогрессивные", проводя медийную политику, добились своего:

концепция национальной безопасности игнорируется;

российский язык защищен и оплачен;

польский язык изъят;

в Латгальской студии язык России присутствует.

Следующее правительство должно это изменить".

Напомним, с 1 января в Латвии закрыта русская редакция, работавшая на Латвийском радио и в интернет. Многие журналисты уволены.