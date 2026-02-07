До выборов в латвийский Сейм остается 9 месяцев. Совсем немного, если учесть, что официальная предвыборная кампания стартует уже в июне.

Политикам, что называется, самое время что-то приободряющее предложить избирателям, особенно это относится к правящим политикам, которые имеют все возможности сделать народу «подарочки». Пока, впрочем, с фантазией в этом направлении у коалиционных партий совсем плохо…

Пенсионером не стал, а пенсию получил?

По слухам, ожидалось, что вот-вот правящие политики «ухватятся» если не за эстонский, то хотя бы за литовский пример и начнут обсуждать возможную частичную «раздачу» накоплений латвийцев во втором пенсионном уровне. Однако на минувшей неделе глава минфина Арвилс Ашераденс («Новое Единство») категорически отмел такой вариант «тронуть» пенсионные накопления в интересах сами обладателей этих накоплений, но и заверил в отсутствии подобных планов делегацию Международного валютного фонда.

«Такого вопроса на политической повестке дня сейчас нет. Я ясно подтвердил, что ни при каких обстоятельствах это не было ни запланировано, ни обсуждалось политически. Не было даже мысли в этом направлении. Я надеюсь, что мы не пойдем по эстонскому пути. Мне кажется, что всем понятно – это не помогло ни самим эстонцам, ни эстонской экономике», – заявил А. Ашераденс.

Не говори гоп

Здесь с министром можно поспорить:

Во-первых, насчет того, что такого вопроса на политической повестки дня нет, министр явно погорячился или точнее — поторопился. Сегодня нет, а завтра вполне может появиться — опять-таки по слухам из кулуаров Сейма, инициировать поправки в закон, которые бы разрешили снятие части пенсионных накоплений, могут (и планируют!) оппозиционные фракции парламента.

Во-вторых, уже по традиции, такие предложения может поддержать внутренняя оппозиция в правительстве – «зеленые крестьяне». У оппозиции есть весьма убедительные аргументы в пользу таких изменений в законе о фондированных пенсиях.

Аргумент первый: имеющиеся накопления второго уровня в основном используются на зарубежных рынках и стало быть экономику страны все равно не укрепляют. Так почему бы не позволить жителям снять часть этих накоплений и тем самым «разогреть» родную экономику?

Аргумент второй: речь не идет о том, чтобы дать народу возможность снять все накопления второго уровня, как это было сделано в Эстонии. Предлагается более мягкий вариант — по литовскому сценарию, когда позволительно снять часть накоплений и направить их или на погашение ипотеки и других кредитных задолженностей, или на лечение в случае тяжелой болезни.

Примечательно, что даже настроенные критично к изъятию средств второго пенсионного уровня депутаты Нацобъединения и то допускают возможность позволить людям выбрать накопления в случае тяжелой болезни.

Так или иначе, но очевидно, что дискуссия по поводу «раздачи» пенсионных накоплений еще впереди. И если правящие партии откажутся пойти по пути Литвы, то просто потеряют значительное число голосов избирателей, многим из которых очень нужны деньги.

О спасении замерзающих

Второй подарок, который могли бы получить и, по большому счету должны были бы получить латвийцы, — это господдержка в оплате счетов за отопление.

Как известно, в связи с непривычно холодной погодой эксперты, да и сами политики, прогнозируют резкий рост коммунальных платежей за январь или точнее — резкий рост стоимости отопления. По некоторым прогнозам, стоимость отопления может вырасти вдвое.

Казалось бы, тут именно правящие могли проявить себя во всей красе, предложив какой-то механизм компенсации. Первыми на сей счет, согласно политической логике, должны были бы выйти со своими предложениями претендующие на роль социал-демократов «прогрессивные». Однако они пока… никаких идей не выдвинули. Равно как и представители премьерской партии.

Глава парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц заявил, что с его стороны было бы безответственно давать какие-то обещания на сей счет. Он склоняется к тому, что основную поддержку малообеспеченным должны оказать самоуправления - соответствующий закон о механизме оказания такой поддержке был принят три года назад. Также политик напомнил, что самоуправления уже призвали домоуправления и поставщиков тепла не применять штрафные санкции и пени в случае несвоевременной оплаты счетов.

Помощь пришла откуда не ждали

Однако помощь все-таки может прийти и от государства. Во всяком случае, это явствует из высказываний министра экономики Виктора Валайниса. Для него, как представителя Союза зеленых и крестьян, оказание такой помощи населению могло бы стать своего рода спасительным шагом на фоне падающих рейтингов «зеленых крестьян».

«На основании полученных данных уже на этой неделе планируется начать подготовку проектов решений, которые, в зависимости от ситуации, будут переданы на рассмотрение кризисного центра при правительстве или на совещание ответственных министерств, а затем в виде доклада будут поданы в правительство. В качестве наиболее реального решения в настоящее время рассматривается жилищное пособие, которое платят самоуправления при участии государства. Пособие предназначено не только для малообеспеченных, но и для широкой части населения», — сообщил глава минэкономики.

Итак, судя по всему, речь идет о частичной компенсации счетов за отопление физическим и, при определенных условиях, юридическим лицам. Если мы говорим о домохозяйствах, то на такую поддержку за январь и февраль могут рассчитывать не только малообеспеченные, но и люди со средними доходами.

Если действительно власти пойдут на такой шаг, то это станет первым ощутимым предвыборным подарком населению от власти.

Нельзя исключить, что по мере приближения выборов политики придумают b более существенные подарки для населения — пусть и с примесью популизма. Но лучше так, чем никак!

Держи карман шире

Какие еще подарки можно ожидать до выборов?

Прижать торговые сети. По слухам, правящие договорились о том, что будут более решительно давить на основные торговые сети с тем, чтобы те снизили или по крайней мере держали на нынешнем уровне цены на базовые продукты.

Поддержка местного производителя. Могут помочь поставщикам продуктов питания (крестьяне и переработчики – важная часть электората, особенно на выборах в регионах). Для этого депутаты Сейма все-таки решили «разморозить» подготовленные еще почти год назад поправки в Закон, которые резко ограничат возможности торговых сетей применять к производителям штрафные санкции за не поставленный объем продукции и за другие «прегрешения».

Лечение по квотам. Ближе к концу лета власти могут задействовать все оставшиеся средства фонда непредвиденных расходов на то, чтобы… обеспечить снижение очередей еще в этом году на медицинские услуги в рамках квот, то есть за госсчет.

Понятно, что выделенные в бюджете средства на эти цели закончатся уже в июне-июле и без дополнительных ассигнований не обойтись. Другой вопрос, оценят ли избиратели такую «щедрость», особенно учитывая, что и сам объем квот явно недостаточный.