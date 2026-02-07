Baltijas balss logotype
Почему собаки боятся пылесоса и как помочь своему питомцу 0 139

Дом и сад
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки боятся пылесоса и как помочь своему питомцу

На первый взгляд, причина страха собак перед пылесосом очевидна — громкий шум. Однако это не единственный фактор, заставляющий их прятаться. Рассмотрим, почему собаки испытывают страх перед пылесосом и как помочь им адаптироваться к звукам уборки.

 

Громкие звуки могут вызывать у собак сильный страх. Не имеет значения, откуда они исходят: будь то пылесос, фейерверки или гроза. Однако в отличие от фейерверков и непогоды, пылесосы находятся в непосредственной близости от животных, что усиливает страх.

Внезапный громкий звук и ощутимая вибрация могут испугать большинство собак. Их инстинкты подсказывают, что нужно бежать от этого странного шумного объекта, прежде чем он причинит вред, объясняют ветеринары. При этом часто пылесос оказывается рядом с любимым хозяином, которого необходимо защитить любой ценой. В результате у собак возникает когнитивный диссонанс: с одной стороны, они хотят убежать, а с другой — защитить своего владельца.

Кроме того, пылесосы поднимают с пола пыль, что может раздражать чувствительные носы собак. Согласитесь, это не самое приятное сочетание: шум, страх и желание чихнуть.

Как приучить собаку к пылесосу

Объяснить собаке, почему ей не следует бояться пылесоса, словами вряд ли получится. Вместо этого попробуйте другие методы:

Пылесосьте чаще. Если вы постоянно откладываете эту процедуру, чтобы не тревожить питомца, собака будет бояться пылесоса всегда — у нее просто не будет шанса к нему привыкнуть.
Вы также можете угощать питомца лакомством во время работы пылесоса, чтобы создать положительную ассоциацию.
Если эти методы не помогают, можно просто увести собаку в другую комнату, закрыть дверь и включить вентилятор или белый шум, чтобы заглушить звуки пылесоса. Хотя собака вряд ли привыкнет к шуму, она будет меньше нервничать.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

