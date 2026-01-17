Чтобы чай оказался полезным для вашего здоровья, необходимо правильно его заваривать и употреблять. В противном случае чаепитие может привести к серьезным проблемам.

В холодные зимние вечера нет ничего лучше, чем вернуться домой и заварить чашечку чая. Врачи утверждают, что этот напиток весьма полезен для здоровья. В зависимости от сорта, чай может согреть, освежить, успокоить или, наоборот, взбодрить.

Тем не менее, чтобы чаепитие принесло вашему организму только пользу, важно знать несколько правил его приготовления. В противном случае чай может приобрести вредные свойства, отмечает Doctorpiter.

Чай способствует долголетию

Регулярное употребление чая может помочь вам продлить жизнь. Такой вывод сделали специалисты Национального института здравоохранения США.

В ходе исследования они проанализировали данные почти 500 тысяч человек, из которых 85% регулярно пили чай. Среди них 29% употребляли две-три чашки в день, 26% — четыре-пять чашек, а 12% — шесть-семь чашек.

Ученые наблюдали за участниками на протяжении 11 лет. За этот период около 30 тысяч человек скончались.

После анализа данных выяснилось, что черный чай снижает риск внезапной смерти. У тех, кто пил по одной чашке в день, вероятность преждевременного ухода из жизни уменьшилась на 5%. Наиболее заметный эффект наблюдался у тех, кто употреблял две-три чашки в день: в этой группе риск смерти снизился на 9-13%.

Авторы исследования зафиксировали связь между потреблением чая и снижением вероятности развития ряда опасных заболеваний, таких как рак, инсульт, респираторные болезни и патологии сердечно-сосудистой системы.

Как чай может стать вредным

Тем не менее, не каждый чай будет столь полезен, пишет издание WeChat. Вот несколько ошибок, которые могут превратить полезный напиток в яд для вашего организма.

1. Заваривать слишком крепкий чай

Безусловно, крепкий черный чай отлично бодрит. Однако, если переборщить, полифенолы в таком напитке могут соединяться с ионами железа, что затрудняет усвоение этого минерала. Кроме того, в слишком крепком чае содержится много кофеина и теофиллина, что может вызвать бессонницу и головную боль. Также имеются данные о том, что крепко заваренный чай может негативно сказаться на костной ткани.

2. Заваривать чай слишком долго

Чем дольше вы настаиваете чай, тем меньше питательных веществ остается в листьях. Кроме того, длительное заваривание создает условия для размножения бактерий.

3. Использовать слишком горячую воду

Как бы вам ни было холодно, не стоит перегревать воду. Дело в том, что любое слишком горячее питье (выше 65 градусов) считается канцерогенным.

4. Не выбрасывать плесневелый чай

Не экономьте на своем здоровье и не оставляйте на кухне испорченный продукт. В плесневелом чае содержатся грибы-пенициллы и аспергиллы. Употребление такого чая может привести к головокружению, диарее и, в тяжелых случаях, к некрозу органов.

5. Добавлять сахар в чай

Сахар не зря называют «сладкой смертью» — его чрезмерное употребление опасно. Поскольку сахар добавляется почти во все продукты, даже не сладкие, мы уже получаем слишком много сахара. Врачи напоминают, что наш организм способен получать достаточно энергии без сахара и гиперкалорийного рациона. Поэтому каждая ложка сахара в чае — это уже лишняя нагрузка.