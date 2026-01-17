Baltijas balss logotype
Публичное унижение на репетиции? Новая жалоба в адрес театра «Dailes» 1 1755

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
LETA
Изображение к статье: Публичное унижение на репетиции? Новая жалоба в адрес театра «Dailes»

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного руководителя театра "Dailes" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное поведение во время генеральной репетиции рождественского концерта, пишут общественные СМИ.

Со своей стороны Кайришс не видит оснований для обвинений, поскольку качество работы было неприемлемым, и он предпринял "хирургические" меры, чтобы исправить ситуацию и позволить другому художнику по свету продолжить работу. Министерство культуры получило жалобу Бондаренко, но дальнейший прогресс пока неясен, поскольку ожидается информация от театра.

Художник по свету Юлия Бондаренко была приглашена режиссером Янисом Знотиньшем для участия в постановке рождественского концерта. Юлия говорит, что до генеральной репетиции, которую снимало Латвийское телевидение, никто не жаловался на ее работу - ни режиссер, ни театр. В день генеральной репетиции всё изменилось. Изменения были заметны ещё до начала репетиции, но ясность внес художественный руководитель театра Кайришс в присутствии всей постановочной группы.

"Он начал с замечания, нет, скорее с комплимента работе Яниса Знотиньша, а затем сразу же довольно быстро перешёл к публичному унижению моей работы в принципе. Он сказал, что она не соответствует стандартам театра, что её невозможно исправить, что она создана в "кринжовой" эстетике. Хотя, надо сказать, со стандартами театра "Dailes" никто меня не знакомил. У меня более 16 лет опыта в этой профессии, и это первый раз, когда я сталкиваюсь с подобной ситуацией", - рассказывает Юлия Бондаренко.

Это не единственный случай, когда рассказы о коммуникационной культуре театра "Dailes" выходят за рамки этого учреждения здания. На прошлой неделе выступила с заявлением актриса Лелде Дреймане. Она раскритиковала режиссера Юриса Жагарса за то, как ее уволили, заявив, что это было сделано непрофессионально и неуважительно.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го января

    Хвалёная латышская культура, чо...

    8
    2

