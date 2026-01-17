Артист уже не раз переносил и отменял шоу, что ранее для него было немыслимо.

Продюсер Владимир Киселев открыто сказал, что карьера SHAMAN катится к закату и обосновал это заявление. По его мнению, артиста "перекормили" медиа-присутствием при отсутствии новых музыкальных хитов. "Он повсюду, а что слушать-то? Где песни?" - возмущается Киселев. Продюсер подчеркивает: без качественного материала даже самый громкий пиар не спасает.

Подтверждением стал концерт в Люберцах 25 января: билеты до сих пор не проданы, хотя еще пару лет назад его выступления собирали аншлаги. Артист, кроме того, уже не раз переносил и отменял шоу, что ранее для него было немыслимо.

Киселев уверен: за взлетом SHAMAN стояли не профессионалы шоу-бизнеса, а политтехнологи, использовавшие его как инструмент для собственных целей. "Они накручивали этого персонажа, совершенно не думая о его будущем. Поматросили и бросили", - утверждает продюсер.

Он считает, что избыток эфиров без музыкальной основы привел к обратному эффекту: зритель устал от артиста, который ничего нового не предлагает. Особенно критично Киселев оценивает пиар вокруг свадьбы певца с Екатериной Мизулиной: "Пожалеть их можно..."

Также матерый профессионал шоу-бизнеса Максим Фадеев, написавший для выступления SHAMAN на "Интервидении" песню "Прямо по сердцу", публично выразил разочарование ее исполнением. Фадеев назвал вокал артиста недостаточно подготовленным.

Фанаты SHAMAN уверены, что у него все в порядке, а подобного рода критика продиктована банальной завистью. При этом у SHAMAN за последний год были и реальные проблемы. В декабре 2025 года в Белгороде за два часа до концерта власти отменили выступление: спецслужбы предотвратили теракт. Удар планировался в момент исполнения гимна России - на площадке должно было быть более двух тысяч зрителей. Артист и Мизулина тогда находились в городе, но остались невредимы.

Несмотря на угрозы, Дронов продолжает гастроли по ста городам, которые продлятся до осени 2026 года, а также готовит новый альбом. Певец недавно выступал в КНДР, где, по его словам, стал "вторым после Ким Чен Ына", отметил день рождения в Кремле и записал совместный трек с Игорем Бутманом.

Владимир Владимирович Киселёв (род. 10 июля 1952, Ленинград, СССР) — советский и российский бизнесмен, музыкант, музыкальный продюсер, барабанщик и художественный руководитель рок-группы «Земляне».

Shaman (настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024). Представитель России на конкурсе песни Интервидение-2025. В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — на российской версии шоу «Голос». В 2020 году взял сценический псевдоним Shaman. Приобрёл популярность в 2022 году на фоне вторжения России на Украину, исполнив песни «Встанем», «Я русский» и другие композиции патриотической тематики. В дискографии имеет более 50 синглов, самыми популярными из которых являются «Встанем» и «Я русский». За поддержку российского вторжения на Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.