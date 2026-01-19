Baltijas balss logotype
В день Крещения вся вода, включая водопроводную, становится святой?

Дом и сад
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В день Крещения вся вода, включая водопроводную, становится святой?

Существует мнение, что в день Крещения вся вода, даже водопроводная, становится святой.

 

- Теоретически, если христианин оказывается в месте, где отсутствуют православные храмы и священники, то Господь, согласно его вере, может освятить и водопроводную воду, - пояснили представители РПЦ. - Однако если кто-то просто не желает идти в храм или испытывает страх, это недопустимо.

Подобные размышления можно провести и относительно идеи купания в бассейне или ванне. Кстати, не стоит переносить воду из храма домой вёдрами; достаточно будет небольшой бутылки.

Святая вода может быть разбавлена обычной чистой водой, и она все равно сохранит свою благодать. Воду, принесенную из церкви после крещенского богослужения 19 января, следует пить в течение всего дня, а затем в течение года употреблять натощак с молитвой. Этой же водой в день праздника можно окропить своё жилище, включая туалеты. Также можно окропить офис, учебное заведение и автомобиль.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
