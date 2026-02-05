Загрязнилась меховая подкладка любимых кожаных перчаток. Стирать их нецелесообразно! Как же тогда их почистить?
Для очищения меховой подкладки кожаных перчаток в домашних условиях отлично подойдет тальк.
Мастер по пошиву кожаных изделий Ирина АЛЕХИНА рекомендует: «Засыпьте тальк внутрь перчаток и тщательно разомните, пока грязь не впитается. Затем вытряхните его и уберите остатки с помощью сухой щетки для одежды».
Кроме того, можно отдать загрязненные кожаные перчатки в химчистку.
