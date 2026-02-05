Baltijas balss logotype
Как очистить кожаные перчатки? 0 186

Дом и сад
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить кожаные перчатки?

Загрязнилась меховая подкладка любимых кожаных перчаток. Стирать их нецелесообразно! Как же тогда их почистить?

 

Для очищения меховой подкладки кожаных перчаток в домашних условиях отлично подойдет тальк.

Мастер по пошиву кожаных изделий Ирина АЛЕХИНА рекомендует: «Засыпьте тальк внутрь перчаток и тщательно разомните, пока грязь не впитается. Затем вытряхните его и уберите остатки с помощью сухой щетки для одежды».

Кроме того, можно отдать загрязненные кожаные перчатки в химчистку.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео