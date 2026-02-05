Недавно при торможении я заметил скрип и небольшое дрожание, но это пока не влияет на управление автомобилем. Что это может значить?
Указанные симптомы могут свидетельствовать о проблемах с тормозными колодками, поэтому стоит посетить автосервис.
Как сообщили в одном из столичных автосервисов, согласно рекомендациям по обслуживанию легковых автомобилей, тормозные колодки на дисковых тормозах следует заменять каждые 30-50 тыс. километров, а срок службы колодок задних барабанных тормозов обычно составляет до 80 тыс. км.
Оставить комментарий