Как часто может болеть ребенок, чтобы это не свидетельствовало о слабом иммунитете? 0 124

Дом и сад
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как часто может болеть ребенок, чтобы это не свидетельствовало о слабом иммунитете?

Снова наступила холодная пора, и ваш ребенок вернулся из детского сада с насморком и кашлем… Сколько раз в год считается нормой для детских болезней?

 

Дети, посещающие детские учреждения, могут болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это вовсе не указывает на слабый иммунитет, отмечает детский врач Евгений КОМАРОВСКИЙ:

-- Частые заболевания не являются признаком слабого иммунитета, а скорее результатом несоблюдения основных профилактических мер против ОРВИ.

Поэтому родителям следует освоить простые правила профилактики, такие как регулярные прогулки с детьми, занятия спортом, оптимизация условий воздуха в квартире и другие.

