Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сбор талой воды для полива. Как правильно? 0 77

Дом и сад
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сбор талой воды для полива. Как правильно?

Вода, образующаяся после таяния снега, считается оптимальной для полива рассады, так как в ней снижено содержание минеральных солей, включая соли жесткости.

 

Тем не менее, даже такая вода может оказать негативное влияние на сеянцы. Чтобы полив талой водой оказался полезным для растений, необходимо соблюдать определенные правила при ее сборе.

Первое, что следует учитывать при сборе снега, это его происхождение — он должен быть собран в экологически чистых зонах.

Запрещено собирать снег, например, непосредственно под трубами тепловых электростанций или вблизи шоссе.

Если ваш участок расположен рядом с дорогой, отступите не менее 200 метров от нее, чтобы избежать попадания соли и реагентов, применяемых для обработки дорог, на растения.

Кроме того, не забывайте, что снег, проходя через атмосферу, накапливает кислотообразующие газы, такие как оксиды азота и оксид серы.

Чтобы избавиться от этих веществ, добавьте в 10-литровое ведро снеговой воды половину чайной ложки питьевой соды.

Небольшое количество натрия, поступившее с содой, не навредит растениям, а наоборот, улучшит качество талой воды и усилит ее положительные свойства.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А у вас есть такие вещи? Опасные предметы на кухне
Изображение к статье: Как определить, что пора менять тормозные колодки?
Изображение к статье: Как очистить кожаные перчатки?
Изображение к статье: Значение витамина D в феврале

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео