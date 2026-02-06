Вода, образующаяся после таяния снега, считается оптимальной для полива рассады, так как в ней снижено содержание минеральных солей, включая соли жесткости.

Тем не менее, даже такая вода может оказать негативное влияние на сеянцы. Чтобы полив талой водой оказался полезным для растений, необходимо соблюдать определенные правила при ее сборе.

Первое, что следует учитывать при сборе снега, это его происхождение — он должен быть собран в экологически чистых зонах.

Запрещено собирать снег, например, непосредственно под трубами тепловых электростанций или вблизи шоссе.

Если ваш участок расположен рядом с дорогой, отступите не менее 200 метров от нее, чтобы избежать попадания соли и реагентов, применяемых для обработки дорог, на растения.

Кроме того, не забывайте, что снег, проходя через атмосферу, накапливает кислотообразующие газы, такие как оксиды азота и оксид серы.

Чтобы избавиться от этих веществ, добавьте в 10-литровое ведро снеговой воды половину чайной ложки питьевой соды.

Небольшое количество натрия, поступившее с содой, не навредит растениям, а наоборот, улучшит качество талой воды и усилит ее положительные свойства.