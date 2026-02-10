Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что представляют собой «сухие сады»? 0 159

Дом и сад
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что представляют собой «сухие сады»?

Японские каменные сады.

 

Одним из направлений японского садового искусства являются «сухие сады», или каменные сады на песке, которые появились в Японии в XIII веке под влиянием дзэн-буддизма. Как и другие формы художественного выражения, такие как японская живопись, каллиграфия и чайная церемония, искусство создания садов наполнено глубоким символизмом.

«Сухой сад» — это оригинальное творение японских монастырей, предназначенное для медитации. Монахи-художники засыпали утрамбованную землю бело-серым песком или мелким гравием, создавая на ней холмы из того же материала или неровные камни различных форм и размеров. С помощью специальных граблей они придавали песку волнообразный рельеф, символизируя текучесть воды среди гор или холмов.

Только монахи знали порядок расположения камней, каждый из которых имел свою уникальную форму и метафору. С точки зрения наблюдателя вся композиция должна была восприниматься как единое целое. Наиболее известные «сухие сады» в стиле дзэн расположены в Киото, за стенами монастырей Рёандзи, Дайсенин, Дайтокудзи, Рёгэнин и других. Один из самых лаконичных «сухих садов» был спроектирован в 1513 году художником-монахом Соами. Это прямоугольная площадка, разглаженная граблями, с тремя песчаными холмиками, один из которых остается невидимым с любого ракурса. Также невозможно одновременно увидеть все 15 камней, расположенных асимметрично на треугольной площадке из гравия — один из них всегда останется незамеченным, независимо от точки обзора. Ассоциации, возникающие при созерцании, помогают найти в себе то, что осталось недосказанным и нераскрытым. В любом случае, интерпретация будет индивидуальной.

«Сухой сад» наглядно демонстрирует стремление японцев к созерцанию природы, размышлениям и уединению. Попытки воспроизвести творчество мастеров древности, следовавших предписаниям Тайной книги садов (Сакутэй-ки), оказываются тщетными. Современные создатели композиций в этом стиле, обладая определенными навыками, опираются на свои собственные ощущения. В «сухих пейзажах» они обязательно изображают присутствие воды — обязательного элемента японского сада. Комнатный «сухой сад» можно легко создать на блюде, что и делают японцы, украшая свои гостиные замысловатыми фрагментами природы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео