Одним из направлений японского садового искусства являются «сухие сады», или каменные сады на песке, которые появились в Японии в XIII веке под влиянием дзэн-буддизма. Как и другие формы художественного выражения, такие как японская живопись, каллиграфия и чайная церемония, искусство создания садов наполнено глубоким символизмом.

«Сухой сад» — это оригинальное творение японских монастырей, предназначенное для медитации. Монахи-художники засыпали утрамбованную землю бело-серым песком или мелким гравием, создавая на ней холмы из того же материала или неровные камни различных форм и размеров. С помощью специальных граблей они придавали песку волнообразный рельеф, символизируя текучесть воды среди гор или холмов.

Только монахи знали порядок расположения камней, каждый из которых имел свою уникальную форму и метафору. С точки зрения наблюдателя вся композиция должна была восприниматься как единое целое. Наиболее известные «сухие сады» в стиле дзэн расположены в Киото, за стенами монастырей Рёандзи, Дайсенин, Дайтокудзи, Рёгэнин и других. Один из самых лаконичных «сухих садов» был спроектирован в 1513 году художником-монахом Соами. Это прямоугольная площадка, разглаженная граблями, с тремя песчаными холмиками, один из которых остается невидимым с любого ракурса. Также невозможно одновременно увидеть все 15 камней, расположенных асимметрично на треугольной площадке из гравия — один из них всегда останется незамеченным, независимо от точки обзора. Ассоциации, возникающие при созерцании, помогают найти в себе то, что осталось недосказанным и нераскрытым. В любом случае, интерпретация будет индивидуальной.

«Сухой сад» наглядно демонстрирует стремление японцев к созерцанию природы, размышлениям и уединению. Попытки воспроизвести творчество мастеров древности, следовавших предписаниям Тайной книги садов (Сакутэй-ки), оказываются тщетными. Современные создатели композиций в этом стиле, обладая определенными навыками, опираются на свои собственные ощущения. В «сухих пейзажах» они обязательно изображают присутствие воды — обязательного элемента японского сада. Комнатный «сухой сад» можно легко создать на блюде, что и делают японцы, украшая свои гостиные замысловатыми фрагментами природы.