Какие домашние растения опасны для вашего питомца? Список 0 184

Дом и сад
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие домашние растения опасны для вашего питомца? Список

Специалисты перечислили пять разновидностей комнатных растений, которые могут представлять опасность для вашего домашнего животного. Более того, некоторые из этих представителей флоры способны даже привести к гибели животного.

Ниже перечень цветов, которые лучше не заводить дома, если у вас есть пушистый член семьи.

Во-первых, лучше воздержаться от тюльпанов. Их луковицы содержат много токсичных веществ, способных привести к рвоте и гиперсаливации.

Во-вторых, даже не думайте о спатифиллуме. Это растение может причинить непоправимый ущерб здоровью как кошки, так и собаки. Если животное его проглотит, то крайне болезненного раздражения пищевода и ЖКТ не избежать.

Многие держат дома алоэ вера, и это тоже ошибка. Если кошка или пес съест хотя бы кусочек этого растения, то может поплатиться тремором, рвотой, диареей и ознобом. А некоторые ветеринары пророчат еще и депрессию у питомца после такой трапезы.

Денежное дерево (толстянку) также лучше не держать в одном пространстве с животным. Данный суккулент популярен как комнатное растение, поскольку неприхотлив в уходе. Однако если животное съест его, то дело может закончиться рвотой, замедлением сердечной деятельности, резким снижением артериального давления и депрессией.

Наконец, лучше воздержаться и от замиокулькаса. В соке этого растения содержатся компоненты, вызывающие раздражение кожного покрова и слизистых.

#домашние животные #безопасность #домашние растения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

