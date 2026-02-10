Специалисты перечислили пять разновидностей комнатных растений, которые могут представлять опасность для вашего домашнего животного. Более того, некоторые из этих представителей флоры способны даже привести к гибели животного.

Ниже перечень цветов, которые лучше не заводить дома, если у вас есть пушистый член семьи.

Во-первых, лучше воздержаться от тюльпанов. Их луковицы содержат много токсичных веществ, способных привести к рвоте и гиперсаливации.

Во-вторых, даже не думайте о спатифиллуме. Это растение может причинить непоправимый ущерб здоровью как кошки, так и собаки. Если животное его проглотит, то крайне болезненного раздражения пищевода и ЖКТ не избежать.

Многие держат дома алоэ вера, и это тоже ошибка. Если кошка или пес съест хотя бы кусочек этого растения, то может поплатиться тремором, рвотой, диареей и ознобом. А некоторые ветеринары пророчат еще и депрессию у питомца после такой трапезы.

Денежное дерево (толстянку) также лучше не держать в одном пространстве с животным. Данный суккулент популярен как комнатное растение, поскольку неприхотлив в уходе. Однако если животное съест его, то дело может закончиться рвотой, замедлением сердечной деятельности, резким снижением артериального давления и депрессией.

Наконец, лучше воздержаться и от замиокулькаса. В соке этого растения содержатся компоненты, вызывающие раздражение кожного покрова и слизистых.