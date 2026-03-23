Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что сокращение экранного времени способно повысить уровень счастья и помочь справиться с фрагментацией внимания.

По словам специалиста, даже небольшое уменьшение времени, проводимого перед экранами, благотворно влияет на психическое здоровье. Такой шаг помогает снизить тревожность и проявления депрессии, улучшает качество сна и общее самочувствие.

Врач также отметила, что цифровой детокс может стать эффективной «перезагрузкой» для организма и психики. Отказ от гаджетов на какое-то время, по ее словам, не только улучшает общее состояние, но и способствует повышению концентрации внимания.