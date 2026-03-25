Кактусы эволюционируют быстрее, чем считалось

Дом и сад
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Кактусы оказались одним из наиболее быстро эволюционирующих семейств растений, и главным двигателем этого процесса является не размер или специализация цветка, а скорость изменения его формы.

Исследователи из Университета Рединга под руководством Джейми Томпсона проанализировали данные о длине соцветий более чем 750 видов кактусов — в диапазоне 2–37 см. Вопреки классической дарвиновской идее о том, что тесная связь с опылителями ведёт к видообразованию, размер цветка не объясняет темпы появления новых видов. Ключевым фактором оказалась эволюционная пластичность: виды, чьи цветки быстрее меняют форму, значительно чаще разделяются на новые.

Семейство кактусов насчитывает примерно 1850 видов. Оно распространилось по континентам за последние 20–35 млн лет. Почти треть этих растений сегодня находится под угрозой исчезновения.

Авторы подчёркивают, что для охраны природы важно учитывать не только текущее состояние видов, но и их эволюционную динамику: виды с высокой скоростью изменений могут быть как более адаптивными, так и более уязвимыми в условиях быстрых климатических сдвигов.

Исследование опирается на новую открытую базу данных CactEcoDB, сформированную за семь лет. Оно меняет представление о пустынях как о неизменных ландшафтах: на самом деле это арены активных эволюционных процессов, где форма цветка меняется быстрее, чем может показаться.

Читайте нас также:
#природа #растения #изменение климата
