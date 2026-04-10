Нужно ли менять покрышки местами для увеличения их срока службы?

Дата публикации: 10.04.2026
Существует мнение, что регулярная перестановка покрышек на автомобиле может продлить их эксплуатацию и обеспечить равномерный износ. Насколько эта практика действительно эффективна и какие преимущества она приносит, объясняет специалист издания «За рулем».

 

Какова цель перестановки колес?

Шины на передней и задней осях автомобиля подвергаются различным нагрузкам, что приводит к неравномерному износу. Передние колеса испытывают большую нагрузку из-за расположения тяжелого двигателя в передней части и влияния рулевого управления. В результате передние шины чаще изнашиваются по краям протектора, тогда как задние шины, как правило, изнашиваются в центре. Также тип привода влияет на скорость износа: шины на ведущих колесах изнашиваются быстрее.

Как правильно менять колеса?

Специалист рекомендует поменять передние колеса местами с задними. Многие летние шины имеют ненаправленный рисунок протектора, поэтому в этом случае лучше менять колеса по диагонали. Если шины имеют направленный рисунок протектора, их следует переставлять так, чтобы направление вращения оставалось прежним, или отдать на отбортировку. Если среди колес есть поврежденные, их лучше установить на заднюю ось: независимо от типа привода, выход из строя заднего колеса менее опасен, чем проблемы с передним.

