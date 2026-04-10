11 апреля 2026 года это последний день Великого поста, который называется Тихая или Великая суббота.

В этот день весь мир замирает в ожидании Воскресения Сына Божиего. В этот день нельзя ни веселиться, ни работать. Пора святить куличи и яйца и проводить последние приготовления к Пасхе. Вечером предстоит идти в Храм на главное богослужения церковного года. Вечером этого дня в Храме Христа Спасителя в Иерусалиме сходит Благодатный огонь.

О чем вспоминают в Церкви 11 апреля 2026 года

В этот день заканчивается Великий пост — долгий и трудный период перед радостным и счастливым для всех православных праздником Пасхи.

В этот день вспоминают целый ряд важных событий. Сперва — снятие тела Иисуса с креста, затем — сошествие его души в ад и возвещение всем пребывавшим там душам о победе над смертью.

Церковь именует этот день Великой Преблагословенной субботой. В страстной седмице это самый великий, самый мрачный день.

В начале этого дня тело Иисуса было снято с креста и перенесено в пещеру, которая принадлежала Иосифу Аримафейскому, тайному христианину. Перед похоронами тело Христа, по обычаю, было умащено благовониями и обвито плащаницей. После этого вход в пещеру был завален огромным камнем. К пещере была властями приставлена стража — так иудейские начальники хотели предотвратить вынос тела из места погребения.

Вторая тема этого дня — сошествие Христова во ад. Она идейно связана с темой погребения Христа — потому что произошли события как бы одновременно. Когда тело Христа было во гробе, он в тот же момент со своей человеческой душой оказывается во аде (туда до того момента попадали все души от Адама и Евы), и разрушает власть ада, выведя оттуда всех праведников Ветхого Завета.

Во гробе Господа свершается новотворение человека — там он восстанавливает падшего человека и пересоздает человеческое естество.

Затем все явственнее становится мотив Воскресения Христова, все сильнее ощущается ожидание этого чуда.

Смысл праздника

Это самый тихий и грустный день всего Великого поста, и даже всего церковного года. В этот момент происходят многие великие чудеса, перерождения и преображения. Нам же остается только верить и молиться.

Традиции богослужения

На Утрени поется 17-я кафизма и «похвалы», при этом все молящиеся стоят с зажженными свечами. После этого из храма выносится плащаница, и с ней обходят храм. Литургия служится по чину святителя Василия Великого и соединяется с вечерней. На литургии вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся...».

После литургии бывает благословение хлеба и вина. Вечером читается книга Деяний апостольских (полностью), после чего следует Полунощница, на которую поется канон Великой субботы. По окончании Полунощницы или во время ее, все священнослужители в облачении благоговейно переносят Плащаницу в алтарь и возлагают на престол. На престоле Плащаница остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении.

Что можно делать 11 апреля 2026 года

— Идти в храм днем, а затем — ночью.

— Освящать пасху и куличи.

— Заниматься благотворительностью и угощать своими изделиями всех, кому тяжелее нас.

— Вечером надевать светлые чистые одежды.

— Если в четверг не успели, то именно в этот день можно печь куличи и красить яйца.

Что нельзя делать 11 апреля 2026 года

— Работать на даче.

— Выполнять тяжелую физическую работу.

— Убираться в доме.

— Участвовать в праздниках, праздновать день рождения.