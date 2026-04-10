Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач рассказала о продуктах, которые не следует замораживать

Дом и сад
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач рассказала о продуктах, которые не следует замораживать

Нутрициолог Валентина Торшина утверждает, что замораживать сырой картофель нельзя. Он потемнеет и утратит вкус, поскольку содержащиеся в нем вода и крахмал плохо переносят холод.

 

«Вкус станет мучнистым, а текстура — зернистой. Однако готовый картофель, например, запеченный дольками, можно замораживать», — отметила эксперт в разговоре.

Также специалист предостерегает от замораживания салатной зелени (айсберг, радиччо, романо, латук). Она обладает рыхлой структурой листа и содержит много воды, что приводит к образованию скользкой массы после разморозки.

«Овощи, такие как огурцы, помидоры, кабачки и редис, содержат большое количество жидкости. При замораживании молекулы воды расширяются и разрушают клеточные стенки продуктов. В результате разморозки эти овощи теряют свою текстуру», — добавила Торшина.

Нутрициолог также не рекомендует замораживать арбуз, так как он, подобно огурцу, содержит много воды и после разморозки утратит свою форму и вкус.

Кроме того, не следует помещать в морозильную камеру продукты, которые уже начали портиться. Холод не останавливает развитие бактерий, а лишь замедляет их размножение. В дальнейшем это может привести к отравлению, если употребить такую еду.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео