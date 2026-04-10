Нутрициолог Валентина Торшина утверждает, что замораживать сырой картофель нельзя. Он потемнеет и утратит вкус, поскольку содержащиеся в нем вода и крахмал плохо переносят холод.

«Вкус станет мучнистым, а текстура — зернистой. Однако готовый картофель, например, запеченный дольками, можно замораживать», — отметила эксперт в разговоре.

Также специалист предостерегает от замораживания салатной зелени (айсберг, радиччо, романо, латук). Она обладает рыхлой структурой листа и содержит много воды, что приводит к образованию скользкой массы после разморозки.

«Овощи, такие как огурцы, помидоры, кабачки и редис, содержат большое количество жидкости. При замораживании молекулы воды расширяются и разрушают клеточные стенки продуктов. В результате разморозки эти овощи теряют свою текстуру», — добавила Торшина.

Нутрициолог также не рекомендует замораживать арбуз, так как он, подобно огурцу, содержит много воды и после разморозки утратит свою форму и вкус.

Кроме того, не следует помещать в морозильную камеру продукты, которые уже начали портиться. Холод не останавливает развитие бактерий, а лишь замедляет их размножение. В дальнейшем это может привести к отравлению, если употребить такую еду.