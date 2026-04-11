Если вы считаете, что выбор между кинзой и кориандром — это простая задача, то, к сожалению, это не так. Эти термины обозначают разные части одного растения. Рассмотрим основные пары трав и специй, которые часто вызывают путаницу: тимьян и чабрец, зира и кумин, кинза и кориандр, тархун и эстрагон.

Кумин и зира

Без этих ароматных семян невозможно представить себе настоящий восточный плов — именно они придают этому блюду уникальный ореховый аромат. В Европе данная специя известна под названием кумин, тогда как в странах Средней Азии, таких как Узбекистан и Таджикистан, ее называют «зира». Это связано с тем, что латинское название этого однолетнего или двулетнего травянистого растения — сuminum. Поэтому еще со времен древних греков и римлян на Средиземноморье эти семена именовали кумином. Слово jeera, имеющее древнеиндийское происхождение, объясняет, почему на Востоке и в Азии специю называют зирой.

Интересно, что данное растение относится к семейству зонтичных и к роду кмин. Из-за схожести названия и внешнего вида семян кумин часто путают с тмином. Тем не менее, тмин со временем стал более популярным в европейских странах, хотя кумин или зира активно используются по всему миру: в Мексике специю добавляют в чили кон карне, в Марокко и Алжире ею приправляют магрибский кускус, а в Индии зира является важной частью пряной смеси гарам-масала.



Кориандр и кинза

Эти кулинарные родственники представляют собой разные части одного растения — кориандра. Его название происходит от древнегреческого слова «клоп», так как в незрелом виде оно якобы издает запах, напоминающий клопов — растение иногда называют «клоповник». Если плоды кориандра, знакомые многим по характерному аромату бородинского хлеба, легко идентифицировать (приправа носит название растения), то что же такое кинза? В Грузии свежую зелень кориандра называют кинзой, вероятно, оттуда и пришло это название к нам. Несмотря на то что плоды кориандра и кинза — это одно и то же растение, они обладают совершенно различными вкусовыми и ароматическими свойствами, а также кулинарным применением. Кинзу добавляют в салаты, супы и жирные мясные блюда, тогда как кориандр используется в выпечке, консервах и маринадах, а также входит в состав различных смесей специй — от хмели-сунели до карри.



Тархун и эстрагон

Тархун — это не только эстрагон, но и полынь! Запутались? Эстрагонная полынь — самый известный кулинарный вид полыни, который славится своим пряным послевкусием, щекочущим язык. На латинском языке растение называется Artemísia dracúnculus (от artemes — «здоровый»). Существует предположение, что традиционное французское название травы эстрагон произошло от латинского draco («змея» или «дракон»). Слово «тархун» имеет древнегреческие корни. Первые листья этого многолетнего растения издавна использовались в качестве пряности в различных уголках мира — от Северной Америки до Индии. В нашей культуре тархун известен как кавказская трава, из которой, в частности, готовят лимонад «Тархун». Благодаря высокому содержанию горьких гликозидов, стимулирующих работу желудочно-кишечного тракта и выработку желчи, свежий тархун способствует перевариванию тяжелой пищи, что делает его отличным дополнением к жирным мясным блюдам.



Тимьян и чабрец

Фимиамом древние греки называли благовония, которыми окуривали храмы. Похожее название, происходящее от греческого thymos («храбрость»), досталось и растению с тонким ароматом. Интересно, что у нас его также именуют богородской травой. Существует около 200 видов тимьяна, но чабрецом обычно называют лишь два из них: тимьян ранний (чабрец дикий) и тимьян ползучий (чабрец обыкновенный). Сушеные листья тимьяна активно используются в кулинарии и являются важной частью сложносоставной специи «Прованские травы».