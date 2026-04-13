Коронавирус постепенно стал сезонным заболеванием, присоединившись к гриппу, ОРВИ и другим респираторным инфекциям. Тем не менее, он продолжает представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей. Поэтому любые новые средства в борьбе с опасным вирусом SARS-CoV-2 вызывают интерес и получают поддержку.

Исследователи из Университета Джорджии провели детальное изучение свойств различных сортов чая с точки зрения их противовирусной активности, в частности, способности инактивировать SARS-CoV-2. Успешные результаты данного исследования могли бы помочь уменьшить патологическое воздействие вируса, так как он начинает заражать клетки и размножаться в ротоглотке еще до того, как попадет в легкие.

В рамках эксперимента были приготовлены два вида настоев — для питья и для полоскания, с использованием одного и четырех чайных пакетиков соответственно. Настои заваривались без добавок в течение 10 минут. Выяснилось, что наибольшую эффективность в снижении концентрации вируса в слюне продемонстрировали настои из имбиря с малиной, мятного эвкалипта, мятной смеси, а также зеленый и черный чаи.

Все пять напитков инактивировали коронавирус как минимум на 96% всего за 10 секунд полоскания ротовой полости. Лидером по эффективности стал черный чай, его показатель составил 99,9 процента.

Исследователи подчеркнули, что использование только чая в качестве средства профилактики SARS-CoV-2 недостаточно, поскольку размножение вируса также происходит в полости носа. Тем не менее, он может ослабить тяжелое течение болезни COVID-19, когда коронавирус поражает слизистую оболочку рта. О ходе и результатах исследования ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Food and Environmental Virology.