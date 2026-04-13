Почему пересаженный люпин меняет свой цвет?

Дом и сад
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему пересаженный люпин меняет свой цвет?

Из-за различной кислотности почвы.

 

Цвет некоторых растений определяется пигментами антоцианами. В щелочной среде антоцианы имеют синий цвет, в кислой — розовый. Кислотность самого растения зависит от кислотности почвы, в которой оно растет.

Таким образом, при пересадке в новое место цветы могут изменять свой оттенок. Однако это касается не всех растений. Некоторые из них сохраняют свою окраску независимо от типа почвы, а, например, у медуницы на одном стебле могут одновременно распускаться синие и розовые цветы. Два люпина, растущие рядом, могут оказаться разного цвета, если под корнями одного из них находится кусок известняка.

