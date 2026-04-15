16 апреля в православных храмах отмечают память Никиты Исповедника, жившего в VIII-IX веках. В народном календаре этот день известен как Никита Водопол. Наши предки в этот период задабривали злых духов, обитающих в воде, а также их «хозяина» — водяного. Это время считалось опасным, особенно для тех, кто, несмотря на предостережения, приближался к водоемам.

16 апреля православные христиане вспоминают игумена Мидикийской обители Никиту Исповедника. Этот святой, живший в VIII-IX веках, запомнился своей добродетельной жизнью и искренней верой в Спасителя.

Согласно преданиям, Христос наделил игумена даром чудотворения. С помощью молитв он возвращал речь глухонемым, исцелял безумных, избавлял от бесов двух женщин и помогал многим людям, страдающим от болезней.

Народный календарь: Никита Водопол

В народе праздник, посвященный Никите Исповеднику, называли по-разному: Никита Водопол и Угощение Водяного. Это название связано с событиями, происходящими в это время. К 16 апреля (3 апреля по старому стилю) обычно начиналось активное таяние снега, что приводило к паводкам.

Из-за ледокола реки начинали движение, что создавало опасность. Люди знали, что если река выйдет из берегов, она может причинить немало бед, сметая все на своем пути. Поэтому в день памяти Никиты Исповедника рано утром люди шли в церковь, чтобы зажечь свечи, помолиться и попросить помощи у святого. Считалось, что Никита Исповедник поможет избежать бед, связанных с природными стихиями.

Никита Водопол: что можно делать

В старину существовало множество традиций, связанных с Никитой Водополом. Например, с утра следовало сварить кашу на молоке, испечь хлеб, сложить угощения в холщовый мешок и отправиться к ближайшему водоему, чтобы опустить подарки в воду. Так задабривали водяного.

На берегу разжигали костер и начинали водить хоровод, распевая песни о водяном. Смысл этих песен заключался в восхвалении чудища, обитающего в речных глубинах.

Домой возвращались с камышом, найденным на берегу. Считалось, что если его сжечь и окурить дымом жилище, это поможет его обитателям избежать горькой участи утонуть в реке или озере.

Особенно старались угодить водяному рыболовы. Они понимали, что недовольство духа, обитающего в речных водах, может грозить неудачами в промысле. Водяного задабривали маслом, которое выливали в воду на рассвете.

Существовал обряд, связанный с лошадьми. За несколько дней до Никиты Водопола рыбаки покупали самую худую и изможденную лошадь, откармливали ее, а 3 апреля (по старому стилю) вплетали ей в гриву яркие ленты, обмазывали медом, отводили к водоему и топили. Если вода не принимала животное, это считалось плохим знаком. После этого можно было ожидать неудач на рыбалке и голода.

Никита Водопол: народные приметы

Приметы Никиты Водопола также связаны с природными явлениями. Старцы знали, что высоту возможного паводка можно определить по высоте гнезд кулика или кротовьих нор. Грызуны не станут рыть землю ниже границы возможного разлива рек.

Народ знал: если на Никиту Водопола идет дождь, весна будет дождливой. Если лошади храпят в стойле — в ближайшие дни можно ожидать ухудшения погоды. Если в лесу много березового сока, летом будет много кратковременных дождей.

Никита Водопол: что нельзя делать

Главные запреты Никиты Водопола связаны с водой. Люди знали, что в этот день нельзя шуметь, находясь на берегу водоема. Это могло разбудить водяного и вызвать его гнев. Поэтому, приближаясь к воде, переходили на шепот.

Тем не менее, устраивать хороводы, прославляющие водяных, не запрещалось. Считалось, что песни, посвященные им, ласкают слух хозяев подводного царства. В день Никиты Водопола наши предки запрещали:

Умываться проточной водой — к потере удачи и везения.

Выбрасывать в мусорное ведро крошки со стола — к нищете.

Обижать животных и птиц, включая домашних — к болезням.

Народные поверья, пришедшие из давних времен, полны странных, а порой и смешных предрассудков. Воспринимать их за чистую монету, конечно, не следует. Но знать, как жили люди несколько веков назад, чему верили и чего боялись — это действительно интересно. Разве не так?