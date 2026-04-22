Для приготовления удобрения необходимо смешать стакан золы с ведром воды, затем добавить 10 капель йода. После тщательного перемешивания можно приступать к использованию. Подкормку следует вносить вокруг кустов клубники, при этом каждый участок должен получить около 1,5 литра раствора. Коврижных отметила, что такая подкормка значительно повысит как количество, так и качество плодов, а также поможет избавиться от вредителей и болезней.

Ранее Анастасия Коврижных рекомендовала использовать табачную пыль для удобрения клубники. Это натуральное средство эффективно борется с различными вредителями, такими как тля, муравьи, долгоносики и крестоцветные бложки, а также улучшает состав почвы. Для трех грядок клубники потребуется всего два литра табачной пыли, добавила Коврижных.