Пылесос должен работать без остановки не более одного-полутора часов.

При более продолжительном использовании значительно увеличивается риск перегрева мотора, сообщает мастер по ремонту бытовой техники Анатолий НИКОЛЕНКО. Поэтому рекомендуется делать короткие перерывы в работе устройства.

Чтобы избежать перегрева и сохранить эффективность уборки, не следует сильно прижимать насадку к поверхности. В противном случае доступ воздуха к прибору будет ограничен, добавляет эксперт. Если вы заметили, что мощность всасывания пылесоса снизилась, это явный признак того, что необходимо очистить пылесборник. Не дожидайтесь завершения уборки, очищайте пылесос сразу после снижения тяги.