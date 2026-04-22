Все может быть как лекарством, так и ядом. Главное — это дозировка. То же самое относится к влиянию мобильных телефонов.

Человек, находясь в бодрствующем состоянии, одновременно существует в двух реальностях: внешней, где он анализирует окружающее пространство, и внутренней, где размышляет о своих планах и делах. Мозг функционирует в режиме перегрузки, не в силах адекватно обрабатывать такой объём информации. Некоторые люди настолько увлечены виртуальным миром, что, переходя дорогу, не замечают мчащихся автомобилей!

Одновременное общение по телефону и чтение крайне вредно: мозг не способен обрабатывать два потока информации одновременно. В результате, всего через несколько минут человек может забыть, о чем и с кем он говорил, что читал и так далее. Громкие звонки также негативно влияют на работу нервной системы.

Рекомендуется хотя бы во время выполнения важных задач отключать телефон, убирая его в сторону и выключая звук. Завершив дело, можно просмотреть сообщения. Таким образом, информация лучше запоминается, а нервы остаются в порядке.