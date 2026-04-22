Удаление сорняков вручную может быть весьма трудоемким процессом, поэтому лучше воспользоваться теплом и использовать садовый факел. Также можно применять химические растворы, нанося их непосредственно на сорняки. При этом важно следить за тем, чтобы не повредить соседние растения. В качестве альтернативы можно использовать мульчу, которая создает барьер для сорняков, препятствуя их прорастанию и росту.

Для того чтобы окончательно избавиться от сорняков, необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия, отметил депутат. В некоторых случаях он рекомендовал обращаться к специалистам, которые смогут эффективно и безопасно обработать участок.