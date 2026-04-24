Светлое Христово Воскресение также именуется Пасхой. Это связано с тем, что события Страстной седмицы (предательство Иуды, арест Христа, суд над Ним и распятие) произошли накануне еврейской Пасхи, а Воскресение Христово — в ночь на Пасху.

Пасха, или Песах, является одним из самых древних и значимых праздников в иудаизме. Этот праздник посвящен исходу евреев из Египта и их освобождению от 400-летнего рабства.

Откуда произошло слово «Пасха»?

Термин «Пасха» имеет греческое происхождение от слова pascha, что переводится как «освобождение». Это слово пришло в греческий язык из арамейского, который был одним из основных языков Ближнего Востока, и в арамейском его значение было несколько иным — «исход». Арамейское слово, в свою очередь, восходит к древнееврейскому pēsah. Изначально этот глагол означал «перепрыгивать», а затем приобрел значение «проходить мимо» или «оставлять нетронутым».

Согласно традиции, название праздника Песах связано с тем, что Бог прошел мимо домов евреев, когда наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую», — говорится в 13-м стихе 12-й главы «Исхода» — второй книги Пятикнижия (Ветхий Завет).

Почему слово «Пасха» вошло в христианскую традицию?

Ответ на этот вопрос можно найти у протоиерея Серафима Слободского: «Агнец пасхальный, кровью которого были спасены первенцы еврейские от смерти, является прообразом самого Спасителя Иисуса Христа, Агнца Божия, берущего на себя грехи мира, кровь Которого избавляет всех верующих от вечной погибели.

Ветхозаветная еврейская Пасха прообразовала нашу новозаветную, христианскую Пасху. Как тогда смерть прошла мимо жилищ евреев и они были освобождены от египетского рабства, так и в христианскую Пасху, Воскресение Христово, смерть вечная прошла мимо нас: Воскресший Христос, освободив нас от рабства дьявола, даровал нам вечную жизнь.

Христос умер на кресте в день, когда закалывали пасхального агнца, и воскрес сразу после еврейской Пасхи; именно поэтому воскресение Христово также называется Пасхой».