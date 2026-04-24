Как долго существует игра в домино?

Дата публикации: 24.04.2026
Около тысячи лет.

 

Игра, которую иногда пренебрежительно называют «забиванием козла», имеет многовековую историю. По древним китайским преданиям, домино было известно на Востоке уже в XII веке. С течением времени на основе оригинала возникло еще 47 различных вариантов, в которых использовались как традиционные черно-белые костяшки, так и разноцветные, где цвет обозначал их достоинство.

В Корее и Индии костяшки домино до сих пор применяются для гадания, предсказывая судьбу. Эти костяшки считаются священными и не должны использоваться для других целей.

Своим названием эта увлекательная игра, вероятно, обязана монахам-доминиканцам. Во-первых, так называлась одежда духовенства — черный плащ с капюшоном. Во-вторых, перед началом любого дела, включая игру, следовало воздать хвалу Господу, что звучало как Domino gratias («Благодарение Богу») или Benedicamus domino («Восхвалим Господа»).

