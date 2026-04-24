5 мая православные христиане отмечают Пасху. Многие из них красят яйца, украшают их наклейками с христианской символикой и изображениями святых. Но что делать с оставшейся скорлупой? Действительно ли её нельзя выбрасывать или сжигать? На эти вопросы ответил иерей Михаил Уланов.

Можно ли выбрасывать скорлупу освящённых пасхальных яиц?

Многие верующие испытывают опасения по поводу выбрасывания скорлупы освящённых яиц. Это происходит из-за неправильного понимания сути освящения. Иерей Михаил Уланов поясняет, что само яйцо не становится святыней, поэтому нет необходимости хранить скорлупу или нести её в церковь для утилизации.

«Яйцо — символ Пасхи. Его освящают, чтобы мы могли через него приобщиться к Богу. При этом сама скорлупа не имеет значения, её можно просто выбрасывать», — утверждает иерей.

Можно ли приклеивать на яйца и куличи изображения святых?

«Наклейки с христианской символикой, крестами и иконами — это не совсем правильно. Мне очень понравилась практика Соловецкого монастыря. Когда там готовили пасхальные коробки, они убрали с них все кресты и иконы, чтобы люди могли без опасений выбрасывать такие предметы», — поделился Михаил Уланов.

Как правильно утилизировать предметы с православной символикой?

По словам иерея, если возникает необходимость, такие предметы можно утилизировать. Существует три основных способа.

Первый — бросить в проточную речную воду. Отсюда и возникло множество историй о том, как икона «пришла» по воде. Эта традиция уходит корнями в жития святых и писания, когда икону опускали в воду, и течение могло унести её далеко. Позже она могла появиться где-то, словно сама «приходила».

Второй способ — сжигание. Пепел следует рассыпать в непопираемом месте, то есть там, где его не будут попирать ногами и где не ходят в туалет люди и животные. Также можно отнести пришедшие в негодность иконы в храм, где имеется так называемый «сухой колодец».

Третий вариант — закопать их в спокойном и уединённом месте.

«Если необходимо утилизировать сломанный крестик, старую иконку или заплесневевшую просфору, их можно сжечь или бросить в реку. Это самые простые способы», — рассказал отец Михаил.