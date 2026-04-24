Наши бабушки сажали фасоль и горох не только в огородах, но и в балконных ящиках. В настоящее время эти культуры стали менее популярны на дачах. Однако стоит вернуться к опыту наших мудрых предков. Почему это важно?

Существует пять причин для этого:

1. Бобовые обладают огромным разнообразием

Каждый дачник может выбрать культуру по своему вкусу. Для посадки доступны:

Фасоль

Соевые бобы

Стручковая фасоль

Спаржевый горох, или тетрагонолобус

Вьющаяся декоративная фасоль

Вигна

Люцерна

Люпины

Вика

Чечевица

Овощной горох

Душистый горошек

2. Бобовые очень красивы

Если не учитывать чисто декоративные бобовые, такие как душистый горошек и вьющуюся фасоль, все бобовые культуры обладают привлекательным внешним видом. Даже цветки обычного овощного горошка способны украсить ваш участок.

У обыкновенного овощного гороха весьма симпатичные мотыльковые цветки.

Кстати, люпин также относится к бобовым! Хотя с него не получится собрать вкусные бобы, он прекрасно выглядит и служит отличным сидератом.

3. Бобовые могут расти практически на любых почвах

Если у вас песчаные или глинистые почвы, и вы не знаете, что на них можно вырастить, в мае смело сажайте бобовые! Фасоль, горох и бобы прекрасно растут на любых почвах. Для них нет особых ограничений, кроме смены культур. Возвращать бобовые на прежнее место следует не ранее чем через 3-4 года. Зато после них другие растения будут чувствовать себя великолепно. Почему? Об этом расскажет пункт номер 4.

4. Бобовые крайне полезны для почвы, так как они являются сидератами

Не зря бобовые активно используются в качестве сидератов. Все эти культуры способствуют обогащению почвы азотом. После бобовых можно сажать практически любые растения, особенно полезно высаживать их перед картофелем, томатами и огурцами.

5. Все бобовые очень полезны для человека

В них содержится множество питательных веществ, полезных для пищеварения. Это отличный источник белка и клетчатки, важный компонент как детских, так и взрослых блюд. Впрочем, вы и сами это прекрасно знаете! Что может быть лучше свежего фасолевого или горохового супа!

Как правильно высаживать бобовые?

Большинство бобовых — это лианы (не учитывая сидераты, такие как люцерна и люпины), они светолюбивы и теплолюбивы.

Для их посадки необходимо выбирать солнечное место, не на возвышенности. Все виды фасоли сажают после 10 мая, когда почва достаточно прогреется и минует угроза заморозков. Овощной горох довольно холодостоек, его можно высаживать уже в начале мая.

Чтобы бобовые быстрее прорастали, их рекомендуется сажать пророщенными.

Итак, бобовым нужны:

Свет

Тепло

Опора

Вот и все!