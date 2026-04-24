Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Происхождение выражения «скатертью дорога»

Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Происхождение выражения «скатертью дорога»

Изначально это было просто доброе пожелание в путь.

 

Этими словами на Руси провожали людей в дальние поездки, не вкладывая в них никакого негативного подтекста. В условиях вечной российской распутицы ничто не могло бы быть лучше, чем пожелание гладкой и чистой дороги, подобной скатерти.

В одном из стихотворений Ивана Аксакова упоминается дорога, которая «пряма, как стрела, широкою гладью, что скатерть легла». Это изначальное значение фразеологизма зафиксировано в Толковом словаре Ожегова. Однако там же указано, что в современном языке его смысл изменился на противоположный: «Выражение безразличия к чьему-либо уходу, отъезду, а также пожелание убираться вон, куда угодно».

Это не вызывает удивления, ведь этикетные формулы часто подвергаются ироническому переосмыслению. Но не только они. Многие другие слова и выражения, изначально имеющие положительный смысл, стали отрицательными. Например, «заговаривать зубы» когда-то означало обычную медицинскую процедуру, а теперь является синонимом коварства. Словарь Морица Михельсона трактует это выражение как «убеждать с задней мыслью». А фраза «Держи карман шире!» и сегодня в устах какой-нибудь торговки семечками в провинции звучит как призыв к действию, а не как насмешка.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео