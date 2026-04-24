Этими словами на Руси провожали людей в дальние поездки, не вкладывая в них никакого негативного подтекста. В условиях вечной российской распутицы ничто не могло бы быть лучше, чем пожелание гладкой и чистой дороги, подобной скатерти.

В одном из стихотворений Ивана Аксакова упоминается дорога, которая «пряма, как стрела, широкою гладью, что скатерть легла». Это изначальное значение фразеологизма зафиксировано в Толковом словаре Ожегова. Однако там же указано, что в современном языке его смысл изменился на противоположный: «Выражение безразличия к чьему-либо уходу, отъезду, а также пожелание убираться вон, куда угодно».

Это не вызывает удивления, ведь этикетные формулы часто подвергаются ироническому переосмыслению. Но не только они. Многие другие слова и выражения, изначально имеющие положительный смысл, стали отрицательными. Например, «заговаривать зубы» когда-то означало обычную медицинскую процедуру, а теперь является синонимом коварства. Словарь Морица Михельсона трактует это выражение как «убеждать с задней мыслью». А фраза «Держи карман шире!» и сегодня в устах какой-нибудь торговки семечками в провинции звучит как призыв к действию, а не как насмешка.