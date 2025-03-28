Семь продуктов, которые нельзя есть сырыми

Многие продукты полезны именно в свежем виде, но некоторые категорически запрещено употреблять без термической обработки, сообщает TechInsider.

Птица

Сырая курица и индейка могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла. Чтобы обезвредить патогены, внутренняя температура мяса должна достигать 74 °C.

Говяжий фарш

Нередко заражен кишечной палочкой. Безопасным для употребления он становится только при нагреве до 70 °C.

Моллюски

Часто содержат бактерии рода Vibrionaceae, которые могут вызывать серьезные инфекции. Чтобы снизить риск заражения, моллюсков необходимо готовить до температуры 63 °C.

Яйца

Сырые яйца могут быть инфицированы сальмонеллой. Безопасны только после термической обработки — варки, жарки или запекания.

Мука

Исследование 2019 года выявило, что в муке могут присутствовать сальмонелла и кишечная палочка, поэтому употреблять ее в сыром виде опасно.

Картофель

Содержит соланин — токсичное вещество, защищающее растение от вредителей, но представляющее угрозу для человека.

Молоко

По данным исследований, сырое молоко в 150 раз чаще, чем пастеризованное, вызывает пищевые инфекции.