Семь продуктов, которые нельзя есть сырыми

Многие продукты полезны именно в свежем виде, но некоторые категорически запрещено употреблять без термической обработки, сообщает TechInsider.
Птица
Сырая курица и индейка могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла. Чтобы обезвредить патогены, внутренняя температура мяса должна достигать 74 °C.
Говяжий фарш
Нередко заражен кишечной палочкой. Безопасным для употребления он становится только при нагреве до 70 °C.
Моллюски
Часто содержат бактерии рода Vibrionaceae, которые могут вызывать серьезные инфекции. Чтобы снизить риск заражения, моллюсков необходимо готовить до температуры 63 °C.
Яйца
Сырые яйца могут быть инфицированы сальмонеллой. Безопасны только после термической обработки — варки, жарки или запекания.
Мука
Исследование 2019 года выявило, что в муке могут присутствовать сальмонелла и кишечная палочка, поэтому употреблять ее в сыром виде опасно.
Картофель
Содержит соланин — токсичное вещество, защищающее растение от вредителей, но представляющее угрозу для человека.
Молоко
По данным исследований, сырое молоко в 150 раз чаще, чем пастеризованное, вызывает пищевые инфекции.
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