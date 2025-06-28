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Как пить воду, чтобы хорошо выглядеть и худеть 0 546

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Как пить воду, чтобы хорошо выглядеть и худеть

Чтобы хорошо выглядеть, нужно пить достаточно воды. Распространенный совет — выпивать два литра воды в день. Входит ли сюда сок, чай и кофе, жидкие блюда? Надо ли себя заставлять пить, если не хочется? Как пить воду тем, кто хочет похудеть?

30 мл на килограмм тела

«На самом деле два литра воды в день — это усредненная рекомендация, которая подходит не всем, — рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. — Индивидуальные потребности в воде зависят от комплекции человека, вида деятельности, физической активности, влияния окружающей среды. В жару, во время активной физической нагрузки потребность в воде возрастает, потому что увеличивается потоотделение. Более универсальная рекомендация — 30 мл воды на килограмм массы тела в стандартных условиях».

Врач подчеркивает: если не хочется, заставлять себя пить воду не стоит. Важно просто прислушиваться к своему организму. «В мозге есть центр жажды, который при нехватке жидкости дает команду рецепторам, и мы начинаем восполнять потери воды, — продолжает врач. — Исключение — маленькие дети, которые могут не распознать чувство жажды или не суметь объяснить, пожилые люди (с возрастом центр жажды иногда работает хуже) и спортсмены. При высоких нагрузках потеря жидкости иногда возникает быстрее, чем чувство жажды. В таких случаях для профилактики дегидратации необходимо употреблять воду еще до того, как появилось чувство жажды».

Что еще, кроме чувства жажды, может указывать на недостаток воды в организме? Врач перечислила такие симптомы, как сухость во рту, снижение упругости кожи (кожная складка распрямляется медленнее при обезвоживании), снижение объема выведения мочи и более темный ее оттенок.

Как правильно пить воду?

Восполнять потери следует чистой питьевой водой. Жидкость из супов, фруктов, чай, кофе, соки и другие напитки с сахаром не считаются.

Если вы контролируете свой вес и хотите снизить калорийность съедаемой пищи, можно за 10-15 минут до обеда или ужина выпить стакан воды. Вода займет часть объема в желудке, и вы съедите меньше. Жидкость стимулирует обменные процессы, позволяет вывести из организма излишки холестерина, различных ненужных нам веществ.

Если вы хотите есть (при том, что недавно поели), попробуйте выпить стакан воды. Дело в том, что центры жажды и голода в мозге находятся рядом, поэтому эти две базовые потребности мы можем путать. Если после воды есть перехотелось, значит, у вас было чувство жажды, которое вы перепутали с голодом.

Чтобы быстрее проснуться и взбодриться, утром натощак выпейте стакан теплой воды.

Если мы пьем достаточное количество воды, то тем самым помогаем нашему организму избавиться от различных вредных веществ. В первую очередь выделение идет через почки, а также через легкие, кожу.

Лучше пить воду комнатной температуры. Холодная вода немного замедляет процессы пищеварения. Это может привести к дискомфорту в животе.

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