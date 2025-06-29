Кардиологи обнаружили неожиданную опасность холодных напитков

Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что холодные напитки могут провоцировать приступы фибрилляции предсердий — одного из самых распространенных и опасных видов аритмии.

Авторы работы, опубликованной в Journal of Cardiovascular Electrophysiology, проанализировали пищевые привычки пациентов с мерцательной аритмией. У части участников приступы начинались вскоре после глотка холодного напитка. После полного отказа от охлажденных напитков или после их согревания проблемы с ритмом утихали.

Ученые предполагают, что все дело в блуждающем нерве, который регулирует сердечный ритм. Резкое охлаждение полости рта может активировать его и вызвать сбой в работе сердца.

Кардиолог Грант Саймонс подчеркнул, что важно обращать внимание на свое самочувствие после употребления охлажденных напитков и при необходимости обращаться с подозрительными симптомами к врачу.