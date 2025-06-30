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Почему нельзя пить кофе во время еды: объяснение диетолога 0 491

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Почему нельзя пить кофе во время еды: объяснение диетолога

Пить кофе одновременно с приёмом пищи — не лучшая идея, предупреждает диетолог Пилар Мартин. В интервью изданию El Español она объяснила, почему стоит отказаться от такой привычки, особенно тем, кто следит за уровнем железа в организме.

По словам специалиста, кофе снижает способность организма усваивать железо, особенно если речь идёт о его форме, содержащейся в растительных продуктах. Это может привести к дефициту важного микроэлемента у людей, чей рацион в основном основан на растительной пище.

Диетолог уточнила, что железо входит в состав таких продуктов, как красное мясо, печень, рыба, тофу, бобовые, орехи, шпинат, семена и цельнозерновые злаки. При этом железо из животных источников усваивается легче и менее подвержено влиянию кофе. А вот «растительное» железо желательно сочетать с продуктами, богатыми витамином C, который, напротив, способствует его усвоению.

Тем не менее кофе сам по себе не считается вредным напитком. Диетолог Юлия Чехонина недавно отметила, что утренний кофе оказывает положительное влияние на сосуды. Кофеин также стимулирует работу желудка, улучшая пищеварение.

Таким образом, разумный подход к употреблению кофе — это важная составляющая здорового рациона. Лучше всего пить его между приёмами пищи, особенно если в меню преобладают растительные источники железа.

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