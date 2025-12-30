Когда речь заходит о похудении, многие рекомендуют исключить углеводы, считая их источником лишних калорий. Диетолог, тренер и эксперт в области здорового питания Джесси Федер выделила полезные крупы, которые могут стать частью даже самой строгой диеты.

Джесси Федер утверждает, что некоторые углеводы действительно могут способствовать набору веса при их избыточном употреблении. Однако важно помнить, что именно они являются основным источником энергии для организма. Разные продукты содержат углеводы различных типов, что приводит к их неодинаковому воздействию на организм. Среди них есть такие, которые способны регулировать уровень сахара в крови и содействовать снижению веса.

«Овес, киноа и гречневая крупа представляют собой мощные источники питательных веществ среди углеводов. Эти цельнозерновые продукты имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они перевариваются медленно и обеспечивают стабильное поступление глюкозы в кровь», — отмечает Джесси Федер.

Она добавляет, что данное свойство этих продуктов делает их особенно ценными для стабилизации уровня сахара в крови, предотвращая резкие скачки энергии и сбои в работе организма, как сообщает издание She Finds.

Кроме того, высокое содержание клетчатки в этих цельнозерновых продуктах способствует длительному ощущению сытости, что помогает избежать лишних перекусов и снижает общее потребление калорий.

«Овес, киноа и гречка обладают уникальным набором питательных веществ, минералов и витаминов. Все эти компоненты поддерживают нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы, укрепляют кости и зубы, а также оказывают положительное влияние на весь организм», — объясняет Джесси Федер.