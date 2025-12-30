Шеф-повар Сергей Леонов утверждает, что традиционные новогодние блюда часто не соответствуют здоровому питанию. Он поделился секретами ЗОЖ для праздничного меню.

Чтобы в Новый год насладиться не только вкусными блюдами, но и легкостью после них, а также избежать лишних килограммов, Сергей Леонов советует исключить сладкие напитки и газировки. Вместо них лучше подать ферментированные аналоги — водный кефир или комбучу из чайного гриба. Эти напитки являются отличными помощниками для пищеварения.

«Если вы готовите привычные салаты, постарайтесь обойтись без горячих блюд и откажитесь от торта. На десерт можно предложить замороженную малину. Она содержит эллаговую кислоту — мощный антиоксидант, который помогает предотвратить похмелье. В ней низкое содержание сахара, и зимой она становится настоящим деликатесом», — отмечает шеф.

Он также рекомендует следить за тем, чтобы на столе было больше белка, чем углеводов и жиров. Сергей Леонов предлагает немного изменить классический рецепт оливье, заменив консервированный горошек на свежезамороженный. Этот продукт богат белком и аминокислотой лизином, а для его готовности достаточно бланшировать в кипятке всего 1 минуту. Вместо колбасы повар советует использовать куриное филе, а майонез можно приготовить самостоятельно.

«Я бы также заменил соленые огурцы на свежие, а вареную морковь — на редис. Редиска, помимо витаминов и минералов, обладает желчегонным эффектом, что очень важно для утилизации всего, что мы съели в новогоднюю ночь. Не забывайте добавлять разнообразную зелень: кресс-салат, петрушку, укроп, кинзу, шпинат или щавель. Обязательно поставьте на стол квашеную капусту или корейскую кимчи. Наличие ферментированных продуктов и напитков на праздничном столе поможет избежать плохого самочувствия на следующий день», — делится мнением Сергей Леонов.

Говоря о 1 января, повар подчеркивает важность продуктов, богатых цинком, которые он считает лучшим средством от похмелья. Мидии, которые отлично сохраняют микроэлементы в замороженном виде, станут отличным выбором. Также много цинка содержится в куриных яйцах. Любителям утреннего кофе шеф рекомендует заменить обычное молоко на ореховое, которое тоже содержит цинк.

«Свекла поможет облегчить симптомы интоксикации. В ней есть антиоксиданты, способствующие восстановлению после окислительного стресса, вызванного избыточным употреблением алкоголя. Кроме того, свекла восстанавливает работу желчного пузыря и печени. Идеально подойдет свежевыжатый сок из свеклы, но можно сделать и салат из сырого овоща, натертого на мелкой терке с оливковым маслом», — рассказывает Сергей Леонов.

Безусловно, квашеная капуста остается лидером в борьбе с похмельем. Весь секрет заключается в процессе брожения, в результате которого образуются полезные бактерии, помогающие восстановить кишечник и быстро снять последствия алкогольного отравления.

«Лучший завтрак от похмелья — это хорошая порция квашеных овощей с белковым компонентом. Например, яйца с жидким желтком или бутерброд с печеночным паштетом», — заключает Сергей Леонов.