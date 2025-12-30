Baltijas balss logotype
Какое количество лавровых листьев следует добавлять в блюда?

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое количество лавровых листьев следует добавлять в блюда?

При варке супов рекомендуется использовать 1 лист на 1 литр жидкости, для вторых блюд — от 1 до 4 листьев по вкусу на одну порцию.

 

Лавровый лист можно использовать в различных блюдах, однако стоит учитывать некоторые нюансы, подчеркивает шеф-повар Александр ВОРОНОВ. Например, пряность может придать блюдам горечь, если ее оставить в кастрюле или на сковороде слишком долго. Рекомендуется добавлять «лаврушку» за 2–3 минуты до завершения приготовления и настаивать под крышкой в течение 5–7 минут, после чего обязательно удалить.

Опытные повара обычно избегают добавления «лаврушки» в блюда из курицы, включая куриный суп. Это мясо обладает нежным вкусом, и сильные специи могут его заглушить.

Также не рекомендуется добавлять лавровый лист в рыбные супы, если рыба уже имеет горьковатый привкус. Тем не менее, в конечном итоге все зависит от личных предпочтений в кулинарии.

