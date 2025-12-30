Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд 0 143

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд

Новогоднее застолье — это уникальное событие, которое не требует строгих ограничений для здорового человека. Тем не менее, умеренность не будет лишней. Даже самые калорийные блюда можно сделать более полезными.

 

Воспользуйтесь рекомендациями врача-диетолога Натальи Денисовой.

Практически любое привычное блюдо можно адаптировать, снизив в нем содержание соли, сахара и вредных жиров.

Салаты. Например, салат оливье станет более полезным, если уменьшить количество отварного картофеля, заменить колбасу на говядину или куриное мясо, а соленые огурцы — на свежие. Заправить салат можно не майонезом, а обезжиренным йогуртом с добавлением лимонного сока. Аналогично, в селедке под шубой можно сократить количество картофеля и майонеза.

Бутерброды. Вместо белого хлеба лучше выбирать цельнозерновой или ржаной. Также можно заменить хлеб долькой свежего огурца или листом салата, на который положить кусочек колбасы, сыра или рыбы.

Горячие мясные блюда. Жирную свинину рекомендуется заменить блюдами из рыбы, индейки, курицы или кролика. При запекании лучше не использовать сыр и майонез, что позволит снизить количество жира и соли; вместо этого используйте специи для более насыщенного вкуса. Можно также отказаться от горячего блюда на позднем новогоднем ужине и ограничиться холодными закусками и легким десертом, оставив горячее на следующий день.

Гарниры. Традиционный гарнир из картофеля или риса лучше заменить на капусту, кабачки, баклажаны и другие овощи. Они хорошо заполняют желудок и не позволяют съесть много калорийной пищи. Кроме того, сочетание мяса с овощами способствует лучшему усвоению железа. Пищевые волокна, содержащиеся в овощах и зелени, помогают выводить из организма избыток жиров и вредных веществ.

Напитки. Предпочтение стоит отдать несладким напиткам комнатной температуры: негазированной минеральной воде, ягодным морсам, компотам или отвару шиповника и другим. Холодные и газированные напитки замедляют пищеварение и усиливают симптомы переедания.

Десерты. Чтобы десерт был менее калорийным, можно выбрать желе с фруктами или фруктовый салат. Хорошим вариантом станет мороженое, но лучше выбрать настоящий пломбир в небольшом количестве, а не фруктовый лед, содержащий много сахара.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как накрыть полезный стол: идеальный завтрак для борьбы с похмельем и квашеная капуста
Изображение к статье: Диетолог объяснила, почему гречка и еще две популярные крупы способствуют снижению веса
Изображение к статье: Главный тренд — «Шишка». Простой рецепт десерта на Новый год 2026
Изображение к статье: Доктор Мясников поделился эффективными средствами против похмелья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
В мире
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео