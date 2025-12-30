Новогоднее застолье — это уникальное событие, которое не требует строгих ограничений для здорового человека. Тем не менее, умеренность не будет лишней. Даже самые калорийные блюда можно сделать более полезными.

Воспользуйтесь рекомендациями врача-диетолога Натальи Денисовой.

Практически любое привычное блюдо можно адаптировать, снизив в нем содержание соли, сахара и вредных жиров.

Салаты. Например, салат оливье станет более полезным, если уменьшить количество отварного картофеля, заменить колбасу на говядину или куриное мясо, а соленые огурцы — на свежие. Заправить салат можно не майонезом, а обезжиренным йогуртом с добавлением лимонного сока. Аналогично, в селедке под шубой можно сократить количество картофеля и майонеза.

Бутерброды. Вместо белого хлеба лучше выбирать цельнозерновой или ржаной. Также можно заменить хлеб долькой свежего огурца или листом салата, на который положить кусочек колбасы, сыра или рыбы.

Горячие мясные блюда. Жирную свинину рекомендуется заменить блюдами из рыбы, индейки, курицы или кролика. При запекании лучше не использовать сыр и майонез, что позволит снизить количество жира и соли; вместо этого используйте специи для более насыщенного вкуса. Можно также отказаться от горячего блюда на позднем новогоднем ужине и ограничиться холодными закусками и легким десертом, оставив горячее на следующий день.

Гарниры. Традиционный гарнир из картофеля или риса лучше заменить на капусту, кабачки, баклажаны и другие овощи. Они хорошо заполняют желудок и не позволяют съесть много калорийной пищи. Кроме того, сочетание мяса с овощами способствует лучшему усвоению железа. Пищевые волокна, содержащиеся в овощах и зелени, помогают выводить из организма избыток жиров и вредных веществ.

Напитки. Предпочтение стоит отдать несладким напиткам комнатной температуры: негазированной минеральной воде, ягодным морсам, компотам или отвару шиповника и другим. Холодные и газированные напитки замедляют пищеварение и усиливают симптомы переедания.

Десерты. Чтобы десерт был менее калорийным, можно выбрать желе с фруктами или фруктовый салат. Хорошим вариантом станет мороженое, но лучше выбрать настоящий пломбир в небольшом количестве, а не фруктовый лед, содержащий много сахара.