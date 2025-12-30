Эта потрясающая закуска удивит ваших гостей как своим внешним видом, так и вкусом. Приготовить ее можно заранее — торт отлично сохраняется в холодильнике в течение 2–3 дней.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г сливочного сыра

100 г брынзы

0,25 стакана тертого пармезана

масло сливочное – 100 г

1,5 стакана вяленых томатов

2 свежих помидора

2 пучка базилика

2 пучка петрушки

0,25 стакана кедровых орехов

чеснок – 4 зубчика

масло оливковое – 2 ст.л.

15 г сока лимонного

1 лук репчатый

60 г укропа

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

В блендере взбить половину сливочного сыра, брынзу и масло до получения однородной пышной массы. Переложить в миску, накрыть пленкой и убрать в холодильник.

Шаг 2

Приготовить песто. Пармезан натереть на крупной терке. Чеснок очистить. Зелень промыть и обсушить с помощью бумажных салфеток. В блендере измельчить чеснок, зелень с щепоткой соли и кедровые орехи. Добавить оливковое масло, лимонный сок, 100 г сливочного сыра и пармезан. Взбить до состояния пюре.

Шаг 3

Очистить лук и нарезать его кольцами. Помидоры освободить от кожицы, разрезать на 4 части и удалить семена. Мякоть нарезать кубиками. В сковороде разогреть немного оливкового масла и обжарить лук до золотистого цвета. Затем добавить помидоры и перемешать; уваривать массу на маленьком огне без крышки до загустения, около 7 минут. Вяленые томаты нарезать тонкой соломкой и добавить в сковороду с луком и помидорами. Готовить еще 5 минут. Снять с огня, дать остыть, после чего смешать с оставшимся сливочным сыром.

Шаг 4

Форму для торта застелить пленкой так, чтобы края свисали наружу. Сырную массу вынуть из холодильника и разделить на 3 части. Выложить в форму одну часть сырной массы и разровнять поверхность лопаточкой.

Шаг 5

На сырную массу выложить половину песто и разровнять.

Шаг 6

Сверху распределить половину томатного пюре. Затем снова положить сыр, на него оставшееся песто и оставшееся томатное пюре. Последний слой — сырный. Разровнять поверхность торта и поставить в холодильник на 4-5 часов. Вынуть торт из холодильника, перевернуть на сервировочное блюдо и аккуратно снять пленку. Подавать с белым сухим вином.