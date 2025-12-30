Baltijas balss logotype
Торт с вялеными томатами и песто: вкусный рецепт для праздника 0 67

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Торт с вялеными томатами и песто: вкусный рецепт для праздника

Эта потрясающая закуска удивит ваших гостей как своим внешним видом, так и вкусом. Приготовить ее можно заранее — торт отлично сохраняется в холодильнике в течение 2–3 дней.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г сливочного сыра
100 г брынзы
0,25 стакана тертого пармезана
масло сливочное – 100 г
1,5 стакана вяленых томатов
2 свежих помидора
2 пучка базилика
2 пучка петрушки
0,25 стакана кедровых орехов
чеснок – 4 зубчика
масло оливковое – 2 ст.л.
15 г сока лимонного
1 лук репчатый
60 г укропа

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

В блендере взбить половину сливочного сыра, брынзу и масло до получения однородной пышной массы. Переложить в миску, накрыть пленкой и убрать в холодильник.

Шаг 2

Приготовить песто. Пармезан натереть на крупной терке. Чеснок очистить. Зелень промыть и обсушить с помощью бумажных салфеток. В блендере измельчить чеснок, зелень с щепоткой соли и кедровые орехи. Добавить оливковое масло, лимонный сок, 100 г сливочного сыра и пармезан. Взбить до состояния пюре.

Шаг 3

Очистить лук и нарезать его кольцами. Помидоры освободить от кожицы, разрезать на 4 части и удалить семена. Мякоть нарезать кубиками. В сковороде разогреть немного оливкового масла и обжарить лук до золотистого цвета. Затем добавить помидоры и перемешать; уваривать массу на маленьком огне без крышки до загустения, около 7 минут. Вяленые томаты нарезать тонкой соломкой и добавить в сковороду с луком и помидорами. Готовить еще 5 минут. Снять с огня, дать остыть, после чего смешать с оставшимся сливочным сыром.

Шаг 4

Форму для торта застелить пленкой так, чтобы края свисали наружу. Сырную массу вынуть из холодильника и разделить на 3 части. Выложить в форму одну часть сырной массы и разровнять поверхность лопаточкой.

Шаг 5

На сырную массу выложить половину песто и разровнять.

Шаг 6

Сверху распределить половину томатного пюре. Затем снова положить сыр, на него оставшееся песто и оставшееся томатное пюре. Последний слой — сырный. Разровнять поверхность торта и поставить в холодильник на 4-5 часов. Вынуть торт из холодильника, перевернуть на сервировочное блюдо и аккуратно снять пленку. Подавать с белым сухим вином.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

