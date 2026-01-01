Специалист пояснила, что икра содержит полноценные белки, жиры, фосфор, железо, витамин А и кальций. Кроме того, в этом продукте имеются омега-3 жирные кислоты и лецитин.

По словам эксперта, икра способствует улучшению работы мозга, костей, суставов, кожи и волос, а также помогает предотвратить развитие атеросклероза и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

«Не существует строгих норм потребления икры. Если вы хотите, чтобы ваше питание было сбалансированным, включайте икру в свой рацион наряду с другими продуктами: мясом, рыбой, молочными изделиями, злаками, а также овощами, фруктами и орехами. Учитывая высокую калорийность и содержание жиров, рекомендуется ограничить потребление икры до 20-30 граммов в день — это оптимальное количество, чтобы избежать избыточного потребления калорий, что может привести к набору веса», — подытожила диетолог.

Хасанова также отметила, что некоторым людям следует отказаться от икры. Ограничить ее употребление необходимо при наличии аллергии или непереносимости компонентов. Кроме того, не стоит злоупотреблять этим продуктом при артериальной гипертензии и предрасположенности к отекам.