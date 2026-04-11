Многие из нас стремятся пить больше воды. Мы ставим это в качестве новогоднего обещания или цели на понедельник. Мы даже приобретаем стильные бутылки для воды из нержавеющей стали, стекла или безопасного пластика. Однако, несмотря на все усилия, мы часто забываем о необходимости пить воду.

Определите цель

Это может показаться излишним, и вы, возможно, подумаете: «Я уже пробовал это». Но важно, чтобы вы сделали это немного иначе: ключевым моментом для достижения цели является отслеживание объема выпитой воды. Начните с большого сосуда, будь то кувшин или бутыль. Берите его с собой и держите наполненным водой. Пусть он стоит на вашем рабочем столе, кухонном столе или на пассажирском сиденье автомобиля. Главное — это напоминание в течение дня.

Добавьте вкус

Приготовление настоек на воде — отличный способ создать вкусный напиток, который сохраняет все преимущества обычной воды! Добавление ягод, трав (таких как мята, розмарин или базилик), огурцов, цитрусовых или дыни поможет разнообразить вашу воду. Кроме того, настоянная вода добавит антиоксиданты и витамины/минералы в зависимости от выбранных ингредиентов.

Держите воду холодной

Действительно, холодная вода обычно более привлекательна, чем теплая. Добавление льда к воде создаст освежающий напиток, который будет манить вас: «выпей меня прямо сейчас!» Особенно в летнюю жару вода станет идеальным способом охладиться.

Используйте соломинку

Удивительно, но многие люди выпивают больше воды, когда используют соломинку. Чтобы оставаться экологически сознательными, выбирайте многоразовые чашки и соломинки. И если вас беспокоит появление морщин, помните, что увлажнение помогает поддерживать кожу в тонусе.

Держите воду под рукой

Всегда имейте воду при себе. Берите ее с собой в машину, на работу, на встречи, в спортзал или в торговый центр — везде. Рассматривайте свою бутылку с водой как часть вашего образа (бонус, если она сочетается с вашим нарядом). Наличие воды под рукой поможет избежать отговорок, чтобы не пить. Вы, вероятно, удивитесь, как часто ощущаете жажду.

Используйте приложение

Хотите пить больше воды? Для этого существуют приложения. Множество компаний разработали приложения, которые помогают отслеживать потребление воды.

Создайте напоминания

Большинство из нас активно пользуется виртуальными календарями. Установите напоминания о необходимости пить воду в течение дня, например, каждый час. Чем больше усилий требуется, чтобы остановиться и выпить воды, тем меньше вероятность, что вы будете соблюдать режим. Поэтому подготовьтесь заранее: держите стакан наполненным и ждите, когда ваш телефон напомнит вам о необходимости выпить.

Если вам сейчас не нравится пить воду, все сводится к изменению привычек. Настройка себя на успех — это ключ к формированию новой привычки.