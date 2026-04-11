История конфет уходит корнями в Древний Китай и Римскую империю. В те времена вместо сахара использовали мед, в который обмакивали свежие фрукты. Современные конфеты появились лишь в 1700-х годах в Америке, куда их привезли французы и англичане. Долгое время сладости были доступны только состоятельным людям, так как сахар был довольно дорогим продуктом.

Качественные конфеты по-прежнему ценятся, и некоторые производители сладостей стали настоящими шоколадными магнатами. Сегодня мы представляем вам Топ-5 мультимиллиардеров, чьи сладости пользуются огромным спросом по всему миру!

5. УИЛЬЯМ РИГЛИ – ВЛАДЕЛЕЦ ЖВАЧКИ WRIGLEY’S

Уильям Ригли-младший – правнук основателя кондитерской династии Wm. Company Wrigley Jr. В 1999 году он значительно увеличил свое состояние, став крупнейшим поставщиком жевательной резинки в мире. Как ему это удалось? Он разработал жевательную резинку без сахара и начал продвигать ее как исключительно полезный продукт. И мир ему поверил! Несмотря на свои достижения и почти 120-летнюю историю компании, в 2008 году Ригли согласился продать Wrigley’s Chewing Gum компании Mars Candy за 23 миллиарда долларов США после ухода с поста генерального директора.

4. АКСЕЛЬ ОБЕРВЕЛЛ – ВЛАДЕЛЕЦ КАРАМЕЛЬКИ TOFFIFFEE

Вы пробовали эти восхитительные конфеты с карамелью внутри? Наверняка да! Аксель Обервелл – владелец этой карамельной империи, на которой он заработал свой первый миллиард. Бизнесмен немецкого происхождения в настоящее время занимает пост генерального директора August Storck Group, кондитерской компании с офисом в Берлине. Эта компания производит несколько известных европейских брендов сладостей, таких как Werther’s Original, Riesen и Toffiffee. Кроме того, Аксель унаследовал около 4 миллиардов долларов от своего отца, предыдущего владельца компании.

3. АВГУСТО И ДЖОРДЖИО ПЕРФЕТТИ – ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧУПА-ЧУПСА

Братья Перфетти унаследовали состояние в 7,4 миллиарда долларов, получив компанию своего отца – Perfetti Van Melle. Эта компания начинала с производства жевательной резинки и заработала на этом значительное состояние. Однако вскоре владельцы расширили ассортимент и приобрели несколько кондитерских компаний, включая всемирно известный Chupa Chups. Теперь они производят не только Chupa Chups, но и Mentos, Fruittella и Smint. Эти сладости, безусловно, можно встретить в автомобилях многих джентльменов и в дамских сумочках, принося миллиарды долларов ежегодно.

2. МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО – ВЛАДЕЛЕЦ КОНФЕТ FERRERO

Микеле Ферреро – самый богатый человек в Италии и первый из кондитерских магнатов, попавший в список 100 самых богатых людей мира по версии Forbes под номером 22. Он является владельцем шоколадного гиганта Ferrero SpA, основанного его отцом. Ферреро создали целую империю, производя не только шоколад с одноименным названием. В их ассортимент входят Nutella, Kinder Chocolate, Kinder Eggs и Tic Tacs. Ежегодно компания генерирует более 10 миллиардов долларов чистого дохода, а накопления шоколадных магнатов превышают 27 миллиардов долларов.

1. СЕМЬЯ МАРСОВ – ВЛАДЕЛЬЦЫ ШОКОЛАДКИ МАРС

Семья Марсов состоит из трех братьев и сестер, которые в настоящее время фактически управляют шоколадным бизнесом! Их доля в компании составляет 20 миллиардов долларов. Mars, Inc – крупнейшая кондитерская компания в мире с годовым объемом продаж, превышающим 30 миллиардов долларов США. Им также принадлежат известные бренды кормов для животных, такие как Pedigree и Whiskas. Будем надеяться, что они не перепутают рецепты… Их доходы не удивляют, учитывая, что M&M, производимые Mars, являются самыми популярными конфетами в мире, которые приносят 1,8 миллиарда долларов США ежегодно. Кроме того, эти шоколадные гиганты производят такие известные сладости, как Mars Bar, Snickers, Milky Way и Maltesers.

