По мнению экспертов, сырое молоко не только не обладает большими преимуществами по сравнению с пастеризованным, но и может представлять опасность для здоровья, сообщает eatingwell.com.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, сырое молоко может содержать опасные бактерии. К ним относятся патогены, вызывающие пищевые инфекции, такие как кишечная палочка, листерия, сальмонелла и другие. Симптомы этих инфекций могут включать диарею, спазмы в животе, тошноту и рвоту. Более серьезные последствия могут возникнуть у пожилых людей старше 65 лет, детей младше 5 лет, лиц с ослабленным иммунитетом и беременных женщин.

Употребление сырого молока может увеличить риск возникновения более серьезных заболеваний, таких как синдром Гийена-Барре, который может привести к параличу, а также гемолитико-уремический синдром — редкое, но опасное для жизни состояние, способное вызвать почечную недостаточность или инсульт.

«Сырое молоко может быть заражено различными способами. Даже здоровые животные могут быть носителями микробов, опасных для человека. Микробы из фекалий этих животных могут попасть в сырое молоко и загрязнить его. Соблюдение надлежащих практик безопасности может снизить вероятность попадания микробов в сырое молоко, но не исключает ее полностью», — утверждают специалисты.

Эксперты настоятельно рекомендуют употреблять только пастеризованное молоко, так как оно, как правило, не содержит вредных микробов, способных вызвать заболевания.

