Врач общей практики и кардиолог Александр Мясников объяснил, в каких случаях употребление зелени может быть противопоказано.

Зеленые листовые овощи считаются одними из самых полезных продуктов в рационе человека, так как они являются богатым источником антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Однако, как отметил доктор Мясников, употреблять зелень без опасений могут только здоровые люди.

Когда зелень может нанести вред?

Прием варфарина. Доктор Мясников подчеркнул, что при использовании антикоагулянтов следует быть особенно осторожным с зеленью.

«Кинза, шпинат, петрушка и другие виды зелени содержат витамин K, который может нейтрализовать действие этих лекарств, что приводит к снижению их эффективности».

Камни в почках. Если у пациента диагностирована мочекаменная болезнь, то наличие зелени в рационе может быть вредным. По словам Александра Мясникова, благодаря высокому содержанию витамина K, который присутствует в зелени, процесс образования камней у людей с этой болезнью может усугубляться.