Недавние научные исследования раскрыли полезные свойства овоща, который, к сожалению, не так часто оказывается на нашем столе. И это, как выясняется, напрасно. Результаты эксперимента прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике, оказывают значительное влияние на его здоровье. Улучшить состояние кишечника можно не только с помощью медикаментов, но и благодаря определённым продуктам, сообщает doctorpiter.

Исследователи из США опубликовали результаты, подтверждающие наличие «пищевых методов» для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кишечника, которые также помогают облегчить симптомы язвенного колита и болезни Крона.

Эксперимент проводился на мышах, однако учёные уверены, что их выводы применимы и к людям, так как проявления воспалительных заболеваний кишечника у грызунов аналогичны нашим.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что **свежая краснокочанная капуста** обладает удивительными свойствами, которые могут оказать многообещающее влияние на профилактику и лечение воспалительных заболеваний кишечника. Тем не менее, механизм действия этого овоща пока остаётся неясным.

**Активирует иммунные клетки и защищает от токсинов**

«Симптомы воспалительных заболеваний кишечника облегчаются благодаря соку краснокочанной капусты, который стимулирует рост полезных бактерий и изменяет состав кишечной микробиоты, — комментирует результаты исследования врач. — Увеличивается выработка не только короткоцепочечных жирных кислот, но и других метаболитов (ферментов, витаминов, аминокислот) бактериального происхождения».

По словам Павловой, **свежий капустный сок также полезен тем, что:**

* улучшает барьерную функцию кишечника, предотвращая попадание токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов из просвета кишки в кровоток и ткани;

* активирует иммунные Т-клетки, способствуя поддержанию противовоспалительного баланса.

Рецепты

Запечённая красная капуста

Этот способ приготовления краснокочанной капусты удивит даже самых искушённых гурманов, так как нежная, ароматная глазурь придаст ей оригинальный вкус.

Ингредиенты:

• Капуста – 1 шт;

• Чеснок – 1 зубчик;

• Мёд – пол чайной ложки;

• Дижонская горчица – пол чайной ложки;

• Оливковое масло – 4 ст.л;

• Бальзамический уксус – 2 ст.л;

• Соль, перец.

Способ приготовления:

• Разогрейте духовку до 200 градусов;

• Выложите пергамент на противень;

• Тщательно промойте капусту;

• Нарежьте её на крупные, равномерные дольки;

• Очистите чеснок;

• Продавите его ножом;

• Добавьте чеснок к смеси остальных ингредиентов;

• Перемешайте до получения однородной массы;

• Выложите капусту на пергамент;

• Смажьте получившейся заправкой;

• Запекайте в течение двадцати минут до образования корочки.

Тушёная красная капуста

Вкус и аромат тушёной капусты знакомы практически каждой хозяйке. Чтобы сделать блюдо более насыщенным, можно добавить не только спелые, сладкие яблоки, но и охотничьи колбаски или любое другое мясо.

Ингредиенты:

• Капуста – 405 г;

• Яблоки – 2 шт;

• Фиолетовый лук – 1 шт;

• Колбаски – 7 шт;

• Яблочный сидр – 255 мл;

• Яблочный уксус – 55 мл;

• Растительное масло – 55 мл;

• Соль, перец.

Способ приготовления:

• Разогрейте масло на сковороде;

• Обжарьте колбаски в течение пяти-семи минут до золотистой корочки;

• Уберите их на тарелку;

• Промойте яблоки;

• Разделите на четыре части;

• Удалите семена;

• Промойте капусту;

• Нашинкуйте её на равные пластинки;

• Очистите лук;

• Разделите на четвертинки колец;

• Уменьшите огонь;

• Добавьте яблоки на сковороду;

• Всыпьте капусту с луком;

• Тщательно перемешайте;

• Тушите около шести минут до мягкости яблок;

• Верните колбаски на сковороду;

• Перемешайте;

• Влейте сидр и уксус;

• Снова перемешайте;

• Тушите ещё около двадцати-двадцати пяти минут, периодически помешивая лопаткой.