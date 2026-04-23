Недавние научные исследования раскрыли полезные свойства овоща, который, к сожалению, не так часто оказывается на нашем столе. И это, как выясняется, напрасно. Результаты эксперимента прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике, оказывают значительное влияние на его здоровье. Улучшить состояние кишечника можно не только с помощью медикаментов, но и благодаря определённым продуктам, сообщает doctorpiter.
Исследователи из США опубликовали результаты, подтверждающие наличие «пищевых методов» для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кишечника, которые также помогают облегчить симптомы язвенного колита и болезни Крона.
Эксперимент проводился на мышах, однако учёные уверены, что их выводы применимы и к людям, так как проявления воспалительных заболеваний кишечника у грызунов аналогичны нашим.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что **свежая краснокочанная капуста** обладает удивительными свойствами, которые могут оказать многообещающее влияние на профилактику и лечение воспалительных заболеваний кишечника. Тем не менее, механизм действия этого овоща пока остаётся неясным.
**Активирует иммунные клетки и защищает от токсинов**
«Симптомы воспалительных заболеваний кишечника облегчаются благодаря соку краснокочанной капусты, который стимулирует рост полезных бактерий и изменяет состав кишечной микробиоты, — комментирует результаты исследования врач. — Увеличивается выработка не только короткоцепочечных жирных кислот, но и других метаболитов (ферментов, витаминов, аминокислот) бактериального происхождения».
По словам Павловой, **свежий капустный сок также полезен тем, что:**
* улучшает барьерную функцию кишечника, предотвращая попадание токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов из просвета кишки в кровоток и ткани;
* активирует иммунные Т-клетки, способствуя поддержанию противовоспалительного баланса.
Рецепты
Запечённая красная капуста
Этот способ приготовления краснокочанной капусты удивит даже самых искушённых гурманов, так как нежная, ароматная глазурь придаст ей оригинальный вкус.
Ингредиенты:
• Капуста – 1 шт;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Мёд – пол чайной ложки;
• Дижонская горчица – пол чайной ложки;
• Оливковое масло – 4 ст.л;
• Бальзамический уксус – 2 ст.л;
• Соль, перец.
Способ приготовления:
• Разогрейте духовку до 200 градусов;
• Выложите пергамент на противень;
• Тщательно промойте капусту;
• Нарежьте её на крупные, равномерные дольки;
• Очистите чеснок;
• Продавите его ножом;
• Добавьте чеснок к смеси остальных ингредиентов;
• Перемешайте до получения однородной массы;
• Выложите капусту на пергамент;
• Смажьте получившейся заправкой;
• Запекайте в течение двадцати минут до образования корочки.
Тушёная красная капуста
Вкус и аромат тушёной капусты знакомы практически каждой хозяйке. Чтобы сделать блюдо более насыщенным, можно добавить не только спелые, сладкие яблоки, но и охотничьи колбаски или любое другое мясо.
Ингредиенты:
• Капуста – 405 г;
• Яблоки – 2 шт;
• Фиолетовый лук – 1 шт;
• Колбаски – 7 шт;
• Яблочный сидр – 255 мл;
• Яблочный уксус – 55 мл;
• Растительное масло – 55 мл;
• Соль, перец.
Способ приготовления:
• Разогрейте масло на сковороде;
• Обжарьте колбаски в течение пяти-семи минут до золотистой корочки;
• Уберите их на тарелку;
• Промойте яблоки;
• Разделите на четыре части;
• Удалите семена;
• Промойте капусту;
• Нашинкуйте её на равные пластинки;
• Очистите лук;
• Разделите на четвертинки колец;
• Уменьшите огонь;
• Добавьте яблоки на сковороду;
• Всыпьте капусту с луком;
• Тщательно перемешайте;
• Тушите около шести минут до мягкости яблок;
• Верните колбаски на сковороду;
• Перемешайте;
• Влейте сидр и уксус;
• Снова перемешайте;
• Тушите ещё около двадцати-двадцати пяти минут, периодически помешивая лопаткой.
