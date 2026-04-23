Названы 9 эффективных продуктов для снижения артериального давления 0 398

Дата публикации: 23.04.2026
Диетологи утверждают, что одним из лучших продуктов для снижения артериального давления является банан, который можно употреблять ежедневно.

 

Множество людей сталкиваются с проблемой повышенного артериального давления, однако его можно нормализовать с помощью правильного питания и здоровых привычек. В связи с этим диетологи составили список продуктов, рекомендованных для людей с гипертонией, среди которых выделяется один фрукт, полезность которого позволяет включать его в рацион каждый день. Об этом сообщает издание Parade.

Бананы

Доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и президент компании Flavorful Nutrition Стейси Робертс-Дэвис пояснила, что бананы являются отличным источником калия, который помогает уравновесить уровень натрия в организме.

«Калий способствует расширению и расслаблению кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает артериальное давление», — уверяет она.

Также зарегистрированный диетолог и основатель Carrots & Cookies Кристи Рут добавила, что бананы богаты клетчаткой, которая, как показали исследования, положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и способствует снижению артериального давления.

Ягоды

По словам Робертс-Дэвис, еще одним продуктом, способствующим снижению артериального давления, являются ягоды, поскольку они содержат антоцианы — пигменты, встречающиеся в синих, красных и фиолетовых фруктах и овощах. Эти вещества помогают эндотелиальным клеткам функционировать более эффективно, улучшая кровоток и регулируя артериальное давление.

Листовая зелень

Каждый раз, когда вы наслаждаетесь салатом на обед или ужин, вы тем самым способствуете снижению артериального давления. Робертс-Дэвис утверждает, что листовая зелень, такая как капуста, шпинат, ромен, салат из капусты и пак-чой, является еще одним замечательным продуктом для контроля артериального давления. Это связано с тем, что листовая зелень содержит нитраты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Чеснок

По словам диетолога, добавление чеснока в блюда — это один из простых и вкусных способов естественного снижения артериального давления. Чесночные добавки также могут помочь, хотя они не столь аппетитны.

Фасоль

Робертс-Дэвис отметила, что фасоль богата клетчаткой, калием и магнием, которые могут помочь уменьшить задержку натрия, способствующую повышению артериального давления, так как она вызывает задержку жидкости и дополнительную нагрузку на почки.

Тофу

Она добавила, что соевые продукты, такие как тофу, сейтан и эдамаме, также являются растительными источниками белка, которые помогают снижать артериальное давление.

«Это происходит потому, что соя содержит мало жира, но много калия и магния», — отметила она.

Жирная рыба

По словам Робертс-Дэвис, такие виды жирной рыбы, как лосось, тунец, анчоусы и скумбрия, могут помочь предотвратить повышение артериального давления. Это объясняется высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые способствуют снижению артериального давления.

Свекла

Эксперт подчеркнула, что свекла содержит нитраты, которые организм преобразует в азотную кислоту, способствующую расслаблению и расширению артерий, что делает ее крайне важной для здоровья сосудов.

Черный шоколад

Если вы любите сладости, черный шоколад может стать вашим спасением. Робертс-Дэвис утверждает, что он способствует снижению артериального давления благодаря высокому содержанию флавоноидов, которые предотвращают образование тромбов и снижают артериальное давление.

Также важно знать, какие продукты могут повышать артериальное давление. Оба диетолога подчеркивают, что крайне важно минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием натрия, таких как консервированные супы, мясные деликатесы и чипсы.

Источник: 1001sovet

