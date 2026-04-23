Пять причин включить сырую морковь в рацион

Дата публикации: 23.04.2026
Морковь способствует нормализации уровня холестерина и улучшает состояние микрофлоры кишечника.

 

Морковь является ценным источником каротиноидов. Примерно 80% каротинов в этом корнеплоде составляют бета-каротин, который в нашем кишечнике преобразуется в витамин А. Каротиноиды также играют важную роль в поддержании иммунной системы, здоровье кожи и замедлении процессов старения, а также способствуют нормальному состоянию слизистых оболочек.

Влияние на уровень холестерина. Морковь содержит клетчатку и витамин С, которые положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Употребление сырой моркови способствует улучшению баланса холестерина в крови.

Помощь в снижении веса. Часто морковь исключают из рациона, считая ее источником природных сахаров и углеводов. Однако сырая морковь низкокалорийна, содержит клетчатку и воду, что делает ее отличной альтернативой сладостям — ее употребление помогает сократить количество добавленного сахара в рационе, что является одной из основных причин лишнего веса.

Снижение риска рака. Согласно информации портала Food News, который освещает полезные свойства моркови, этот корнеплод богат растительными соединениями, потребление которых связано со снижением риска развития рака. В частности, утверждается, что женщины, регулярно употребляющие высокие дозы каротиноидов, могут значительно уменьшить вероятность развития рака молочной железы.

Поддержка здоровья кишечника. Клетчатка сырой моркови хорошо ферментируется, и этот овощ выполняет роль пребиотика, обеспечивая «топливом» полезные бактерии кишечника. Многие из этих бактерий производят короткоцепочные жирные кислоты, которые полезны не только для кишечника, но и для общего состояния здоровья.

